Hulusi Akar: YPG/PKK bölgeden çekilmedi

Milli Savunma Bakanı Akar, ''YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi'' açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG'nin ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi. Akar, ''YPG'li teröristler pek çok suç işledi. Burada güvenli bölgenin oluşturulması lazım. Suriye Milli Ordusu'nun terörizmle bağlantısı yok'' açıklamasını yaptı.

Bakan Akar, Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda işbirliği yaptığını bildirdi.