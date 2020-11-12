İbre seçime dönüyor

ALBAYRAK’IN İSTİFASININ İYİCE ORTAYA ÇIKARDIĞI YÖNETİM KRİZİ, ERKEN SEÇİM TALEBİNİ DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GÜNDEME TAŞIDI.

Demokratik çıkış yolu sandık

Tek adam rejiminin ülkeyi her alanda sürüklediği kriz ve darboğaz her geçen gün daha da ciddi ve kronik boyutlar kazanırken, bu durumdan demokrasi içinde çıkışın tek yolu olan seçim talebi ve beklentisi giderek güçleniyor. İstanbul Ekonomi Araştırma’nın anketine göre erken seçim isteyenlerin oranı Haziran’da yüzde 32.8 iken, Kasım’da 44.7’yeyükseldi.

Böyle gitmez, cin şişeden çıktı

Muhalefet çevrelerinde Albayrak krizi sonrası yapılan değerlendirmelerde “Bu saatten sonra tüm kabineyi de değiştirseler, erken seçim talebinin haklılığı ortaya çıktı, cin şişeden çıktı” denilirken, tek adam rejiminin keyfî ve sorumsuz yönetim anlayışıyla devam edilemeyeceği, ülke şartlarının ve genel gidişatın erken seçimi zorunlu hale getirdiği ifade ediliyor.

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- 14 EKİM 2020 - YENİ ASYA 1. SAYFA

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MİLLET HESABI SANDIKTA GÖRECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Bunlar 18 yıldır; temel hakları lütuf, adaleti bahşiş, mahkemeleri parti teşkilÂtı sandılar. O gün gelecek, millet, bu hesabı sandıkta görecek” dedi.

Partisinin grup toplantısında gündeme dair konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İlk günden beri uyardık. Damadına her ay yeni paket açıklatma” dedi.

Akşener şunları söyledi: “Bir yanda; Cumhuriyetin 79 yılda harcadığının 6 katını, 18 yılda harcayacaksınız; diğer tarafta; biz ‘vatandaşa yardım eli uzatın’ deyince, kızıp, ‘Kaynak nerede?’ diye soracaksınız… Bir yanda; Sarayda sefa sürecek, eşinizi dostunuzu zengin edeceksiniz; diğer tarafta; ‘Eve ekmek götüremiyoruz’ diyen kardeşime , ‘Keyif çayı iç’ diyeceksiniz… Böyle ciddiyetsizlik, böyle umursamazlık olmaz. Türkiye, bu zihniyetle daha fazla yönetilemez!”

MİLLETİN GERÇEĞİ İLE HÜKÜMETİN MASALLARI

Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin gerçeğiyle, AKP iktidarının “masallarının” örtüşmediğini ifade eden Akşener, “İste size bir örnek: İstanbul İstatistik Ofisi’ne göre, İstanbulluların yarısı, geçtiğimiz ay, geçinecek kadar para kazanamamış. Yüzde 40’ı borç almış, yüzde 20’si ise, kredi kartının asgari borcunu bile ödeyememiş. Biz, ‘Milletimiz geçinemiyor, eve ekmek götüremiyor’ dedikçe kızıyorlar ama, gerçekler ortada” şeklinde konuştu.

MİLLET SİZE MUHTAÇ DEĞİL

Ülkenin kaderini, bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştıran, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin, hayatımıza kattığı “Yalan Rüzgârı’dır”. Aslında hiçbir şey tesadüf değil. Bunlar 18 yıldır; Temel hakları lütuf, Adaleti bahşiş, Mahkemeleri parti teşkilatı, Hakimleri, savcıları da, emir eri sandılar. Aklı yalan, Bilimi dedikodu, Akademisyeni yandaş, Üniversiteleri de bina sandılar. Kalkınmayı beton, Hazineyi bakkal defteri, vatandaşı kul, kendilerini de efendi sandılar. İşçileri köle, Emeklileri dilenci, Kendilerini Karun, Zenginleşmeyi de, borç almak sandılar. Milleti maraba, Demokrasiyi masal, Meclisi tiyatro salonu, Camileri de miting alanı sandılar. Medyayı, nalıncı keseri, Danışmanları, hınk deyici, ekonomiyi bilgisayar oyunu, Diplomasiyi de, okey masası sandılar. Şimdi bunun sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bunu hak etmiyor. Milletimiz bunu hak etmiyor! Millet size muhtaç değil! Göreceksiniz; Millet, bu gidişe artık izin vermeyecek! O gün gelecek, Millet, bu hesabı sandıkta görecek.”

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Seçim tartışmalarının haklılığı ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası AKP’de uzun süredir konuşulan değişim beklentisini, muhalefette ise erken seçim ihtimaline dair senaryoları güçlendirdi. İktidar cephesinde “Bu partinin tek vazgeçilmezi Recep Tayyip Erdoğan’dır, onun dışında inşallah kapsamlı bir değişiklik olur” görüşleri dile getirilirken, muhalefet “Erken seçim tartışmalarının haklılığı ortaya çıktı” diyor. AKP’de başta İstanbul, Ankara ve Antalya Belediyeleri olmak üzere çok sayıda belediyenin kaybedildiği 31 Mart yerel seçimlerinin ardından güçlü bir değişim beklentisi bulunuyor. Gazeteduvar’da yer alan bir yoruma göre bir CHP yetkilisi, “Bir aile-devlet krizi görüyoruz. Ülkeyi aile şirketi gibi yönetemeyecekleri ortaya çıktı. Biz ‘Türkiye yönetilemiyor, Türkiye savruluyor’ derken bu son yaşananlar bizim sözlerimizin veciz bir ifadesi oldu. Mesele Berat Albayrak meselesi değil. Mesele Erdoğan meselesi. Bu saatten sonra tüm kabineyi de değiştirseler, erken seçim talebinin haklılığı ortaya çıktı, cin şişeden çıktı” dedi.

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Sancar: Erken seçim ihtiyaç

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, Berat Albayrak’ın istifasının yeterli olmayacağını, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesinin istifa etmesi gerektiğini belirterek, “Bu ülkede şimdi ihtiyaç erken seçimdir, bu iktidarın gitmesidir” dedi.