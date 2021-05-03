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3 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İçişleri Bakanlığı: 66 bin 161 kişi hakkında işlem yapıldı

03 Mayıs 2021, Pazartesi 13:07
İçişleri Bakanlığı, 26 Nisan- 3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 66 bin 161 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir yılı aşkın süredir dünyada ve Türkiye'de görülen Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" uygulamasına geçildiği belirtilirken bu süreçte alınan tedbirlere vatandaşların özveriyle büyük oranda uyum sağladığı kaydedildi.

26 Nisan-3 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik de toplam 3 milyon 948 bin 265 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir. e-Devlet vasıtasıyla e-Başvuru üzerinden alınamayan ve manuel olarak doldurulan muafiyet izin belgeleri kontrolünü, fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimiz yoğun bir şekilde yapmaktadır.

Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

AA

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