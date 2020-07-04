İçişleri Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen terörist gri listede aranıyordu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Ferhat Ateş olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlendi. AA

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