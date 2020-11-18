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18 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İktidar bozduğu reformlara geri döner mi?

18 Kasım 2020, Çarşamba
Gazeteci yazar Taha Akyol, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül’ün reform sözleri üzerine “İktidar bozduğu reformlara geri döner mi?” sorusunu sordu.

Gazeteci yazar Taha Akyol, Karar Gazetesi’ndeki 17.11.2020 tarihli yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül’ün reform sözleri üzerine “İktidar bozduğu reformlara geri döner mi?” sorusunu sorarak şunları söyledi: “En somut örnek, Merkez Bankası’nın KHK’larla bozulan bağımsızlığını yeniden kanunla ihya eder mi? Hukuk sahasında siyasetin yargıya müdahale kanallarını kapatıp yargıyı serbest bırakmayı kabul eder mi? Mesela soruşturma aşamasında hakim ve savcılara “emir ve talimat vermek” bu iktidar tarafından altı yıl önce suç olmaktan çıkarılmıştır! (6545 Sayılı Kanun, Madde 69)  Demokratik dünyada bunun örneği yoktur!  Bugün Türkiye’de herhangi bir iktidar yetkilisinin Sulh Ceza hakimlerine “falancayı tutukla” yahut “itirazı reddet” diye “emir ve talimat” vermesi suç değildir!  Bunun nasıl kullanılmakta olduğu da gözler önünde, hatta AİHM kararlarında bile anlatılıyor dünya âleme! Reform yapılacaksa, hakimlere “emir ve talimat ve telkin”, her aşamada yeniden suç sayılacak mı? Nasıl kuruldukları ve işledikleri bilinen Sulh ceza hakimlikleri kaldırılacak mı?” 

Yabancı sermayeye ihtiyaç duyuyor

“2004 yılında AB kıstaslarına göre çıkarılmış olan hükümlere geri dönülecek mi?” diyen Akyol, “AB kıstaslarından nasıl uzaklaşmışız; yüzlerce örnekten biridir bu. İktidarın ilk iki dönemindeki “reform” söylemine şimdi, 2020 yılının Kasım ayında yeniden dönmesinin sebebi; o refomları kendisinin bozmuş olması ve yabancı sermayeye büyük ihtiyaç duymasıdır. Seçim meydanlarındaki “kendi yağımızla kavruluruz, ihtiyacımız kalmadı, biz bize yeteriz” sözleri zaten ‘siyasi’ idi. Şimdi ise Cumhurbaşkanı diyor ki: “Türkiye, yerli ve uluslar arası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirilecek.” Doğru ama bunun tek yolu, bozulan reformları en azından restore etmek! Bunun anlamı, anayasada, kanunlarda ve kamu kurumlarında iktidarın “daha fazla güç” sahibi olmak için yaptığı düzenlemeler yerine, şimdi denetim ve denge, bağımsız yargı, kurumsal yönetim gibi ilkelerle “gücün sınırlandırılması”nı gerçekleştirmek! İktidar elbette yabancı sermayeyi içtenlikle istiyor, ama bunu da ister mi? İşte cevabını bilmediğim soru bu” ifadelerini kullandı.

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