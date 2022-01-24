İktidar, emeklileri kaybetti

Metropoll Araştırma, Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022 anketinde emekli maaşlarına yapılan zammı sordu.

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu artışı yetersiz buldu. Metropoll’ün kurucusu Özer Sencar’ın “Hükümet emeklileri kaybetmiş görünüyor. Bakalım muhalefet onlara ulaşabilecek mi?” değerlendirmesiyle paylaştığı anketin sonucuna göre halkın yüzde 72’si zammın beklediğinin altında olduğunu belirtti. Yüzde 6’lık bir kesim, söz konusu artışı beklentisinin üzerinde buldu. AKP’lilerin yüzde 41’i “Beklediğimiz bir orandı” derken yüzde 44’ü “Beklediğimizden az” cevabını verdi. Bu oranlar arasındaki makas muhalefet seçmeninde açıldı. CHP’liler yüzde 91, İYİ Partililer yüzde 84, HDP’liler yüzde 87, DEVA Partililer yüzde 87 oranında “Zam oranı beklediğimizden azdı” seçeneğini işaretledi. Haber Merkezi

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