İktidar israfa doymuyor

İSRAFTAN KAÇINMA VE TASARRUF İDDİASININ EN FAZLA DİLLENDİRİLDİĞİ BU DÖNEMDE DE KAMU KURUMLARININ HARCAMALARI YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNE ÇIKTI.

TASARRUF YİNE LAFTA KALDI - SARAY YİNE BAŞI ÇEKİYOR

İktidarın altı aylık harcama rakamları hem enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını hem de tasarruf iddiasının lafta kaldığını ortaya koydu.

Yazar Nurcan Bilge Gökdemir, BirGün’de “İktidara kendi rakamlarıyla suçüstü” başlıklı bir yazı yazdı. Gökdemir yazısında şunları söyledi: “İktidarın altı aylık harcama rakamları hem enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını hem de tasarruf iddiasının lafta kaldığını ortaya koydu. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri geçen yıla göre yüzde 93,7 oranında artarak 4.5 trilyon lira oldu. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri, 2023 yılının aynı dönemindeki 2 trilyon 363 milyar 577 milyon TL, gerçekleşmeye göre yüzde 93,7 oranında artış göstererek 4 trilyon 578 milyar 549 milyon TL oldu. Aralarında TBMM, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve yüksek yargı organlarının bulunduğu genel bütçeli idareler altı ayda 4 trilyon 467 milyar 538 milyon TL harcadı.”

Sarayın harcaması artmış

“Kamu kurumları arasında TÜİK’in Haziran ayında yüzde 71,6, Temmuz ayında ise 61,7 olarak açıkladığı enflasyon oranı dolayında ya da altında harcama yapan kamu kurumu yok denecek kadar az. Çoğunluğunun harcamasındaki artış oranı yüzde 100’ün üzerinde rakamlarla ifade ediliyor. Bunların başında her zamanki gibi Cumhurbaşkanlığı geliyor. 2023 Ocak Haziran döneminde 2.1 milyar TL harcayan Saray bu yılın aynı döneminde harcamasını yüzde 177 oranında artırarak 6 milyar liraya çıkartmış. TBMM’nin harcamaları yüzde 110’luk artışla 2.2 milyar TL’den 4.7 milyar TL’ye milyar TL’ye, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüzde 137,3’lük artışla 19.6 milyar TL’den 46.7 milyar TL’ye İletişim Başkanlığı’nınki yüzde 99.4 artarak 1.2 milyar TL’den 2.5 milyar TL’ye fırlamış. Açıkladığı enflasyon rakamları ile tartışılan TÜİK bile 2023 Ocak-Haziran döneminde 708.8 milyon TL olan harcama miktarını yüzde 108 arttırarak 1.4 milyar TL harcamış.”

Dar gelirlinin cebinden yiyorlar

“AKP iktidarının tasarruf, kamu kaynaklarının verimli ve ülke gerçeklerine uygun kullanımı, israf harcamalarından kaçınılması iddiasının en fazla tasarruf denilen dönemde bile hayata geçmediğini rakamlar gösteriyor. Tasarruf maaşı bir yılda bir kez artırılan asgari ücretlinin ve maaş artışı yüzde 19-20 dolayında kalan memurlar ile emeklilerin cebinden, sofrasından yapıldı. Açıkladığı enflasyon rakamları ile tartışılan TÜİK bile 2023 Ocak-Haziran döneminde 708.8 milyon TL olan harcama miktarını yüzde 108 arttırarak 1.4 milyar TL harcamış. Bu rakamlar ortada iken TÜİK’in sonuncusunu önceki gün açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyenlere, “Kötü niyetli, ezeli muhalif” denilemeyeceği ortada. Rakamların gerçek olduğunu ısrar ediyorlarsa o zaman da “Kaynakları yağmalıyorsunuz, tasarruf aklınızdan bile geçmiyor” denildiğinde itiraz hakları kalmıyor.”

Haber Merkezi