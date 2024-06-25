DESK BAŞKANI AVCI: YOKSULLUK DERİNLEŞİYOR, AMA İKTİDAR ZEVK VE SEFA PEŞİNDE. MUHALEFET TEPKİ VERMEYİNCE “DEMEK Kİ DOĞRU YAPIYORUZ” DİYORLAR

İKTİDAR GÜNÜNÜ GÜN EDERKEN

Demokrat Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Gürkan Avcı: “İktidar krizin yükünü halkın sırtına bindiriyor, ama Şimşek’in A takımı dahil iktidar ve ittifakının yöneticileri, aile ve ahfadı ballı maaşlar, adrese teslim ihaleler, kaymak gibi terfiler ve KPSS’siz işe alımlarla gününü gün ediyor.”



YOLSUZLUK EKONOMİSİ

“Göreve getirildiği günden bu yana kul hakkı yiyen iktidar krizin tüm yükünü garip gurebaya yüklemeye devam edecek. Yolsuzluk ekonomisini ortadan kaldırmadan tasarruf mümkün değil. Tasarrufu gariban halkın değil, siyasetçilerin, bürokratların, iş insanlarının yapması gerekir”

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İktidar sefâda, millet cefâda

DESK Başkanı Gürkan Avcı “Vatandaş bayramda evinden çıkamadı, milyonlar pahalılıktan evine kapanmak zorunda kaldı. Yoksulluk derinleşiyor ama iktidar zevk ve sefa peşinde” dedi.

İktidarın yeni vergi paketinin, vatandaşı iliğine kadar sömürme programı olduğunu söyleyen DESK (Demokrat Sendikalar Konfederasyonu) Genel Başkanı Gürkan Avcı, vatandaşın kemerini sıkma politikalarına hız veren iktidar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i halkın kızgınlık ve tepkilerini yönlendirdiği bir paratoner gibi günah keçisi olarak kullandığını söyledi. İktidarın Mehmet Şimşek üzerinden Kemer sıkma politikalarına hız verdiğini, halkı ağır vergilerle boğduğunu ve vatandaşın hayatını zehir ettiğini kaydeden Gürkan Avcı, “Vatandaşı canından bezdiren vergi ve zamlara karşı muhalefet cephesinden güçlü bir itiraz hala yok. Bakalım CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in rica ve lütfenleri işe yarayacak mı? İktidar asgari ücrete ara zam yapılmayacağı sinyalini vermeye devam ediyor. Emeklilere TÜİK enflasyonu kadar bile zam yapılacak mı? Göreceğiz” dedi.

Gençlerin umudunu çaldılar

İktidarın krizin yükünü halkın sırtına bindirdiğini ama Mehmet Şimşek’in A takımı dahil iktidar ve ittifakının yönetici ve elitlerinin, aile ve ahfadının çifter çifter ballı maaşlarla, lokum gibi adrese teslim ihalelerle, kaymak gibi terfiler ve KPSS’siz işe alımlarla kriz günlerinde bile gününü gün ettiklerini ve sefa üstüne sefa sürdüklerini kaydeden DESK Genel Başkanı Gürkan Avcı, şunları söyledi:

“İktidar her zaman olduğu gibi yalan ve dolanlarla gerçeği kapatmaya çalışsa da halkın sırtına bindirdiği vergi paketi ve uyguladığı ekonomi politikaları düpedüz İMF programıdır. Milyonlarca işsizin, yoksulun, emeklinin, emekçinin hakkını yiyen, ahını alan bu iktidarın artık bastığı yerden ot bitmez. Aylar ve yıllar geçtikçe halk daha da yoksullaşacaktır. Göreve getirildiği günden bu yana kul hakkı yiyen, halka yalan söyleyen iktidar krizin tüm yükünü garip gurebaya yüklemeye devam edecek, ekonomideki açığı ‘kaynak yok’ diyerek halkın sofrasındaki bir dilim ekmeği, iki tane zeytini kapkaç ederek kapatmaya çalışacaktır.”

Yoksulluk derinleşiyor

İktidarın ajandasında yeni vergiler sırada olduğunu söyleyen Avcı, “Örtülü ve gizli özelleştirmelerle devlete ait ne varsa satıp savuruyorlar. Vatandaş bayramda evinden çıkamadı, milyonlar pahalılıktan evine kapanmak zorunda kaldı. Yoksulluk derinleşiyor ama iktidar zevk ve sefa peşinde. Muhalefet tepki vermeyince “demek ki doğru yapıyoruz” diyorlar. Görülüyor ki vatandaş kendi göbeğini kendi kesecek ki milyonlar tepki için sokağa çıkarsa o zaman iktidar da muhalefette vatandaşın ne halde olduğun belki anlar. Türkiye’de yolsuzluk ekonomisini ortadan kaldırmadan tasarruf yapılması mümkün değil. Tasarrufu gariban halkın değil siyasetçilerin (iktidarıyla muhalefetiyle) bürokratların, iş insanlarının yapması gerekir” diye konuştu.

Mehmet Kara - ANKARA