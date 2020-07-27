Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesine ilişkin, "İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu." dedi.
Mersin - Mut'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesindeki kazada yaralanan askerleri tedavi gördükleri Mut Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
Akar, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu." dedi. Akar, "Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
AA