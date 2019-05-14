İmamoğlu: Ekonomi insanların ne yazık ki hala canını sıkmaktadır

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nın iptal kararıyla mazbatası geri alınan CHP'li İmamoğlu, Bahçelievler'de Şirinevler Salı Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.

​'GEREKÇELİ KARAR OLMADIĞI GİBİ ORTADA SORUŞTURMA DA YOK'

Vatandaşın sorunlarının başında pahalılık geldiğini dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Pahalılık, işsizlik ve insanların dertleri oldukça yoğun. Ekonomi, insanların ne yazık ki hala canını sıkmaktadır. Bu bizleri üzüyor. Bugün böyle bir ortamda hep beraber, kol kola bir ekonomi seferberliği ilan etmek varken toplumun sıkıntılarını çözmek ve problemlerine çare olmak varken, ne yazık ki, şehrimiz ve ülkemiz seçim gündemi ile boğuşmaktadır. Bu bizi üzüyor.

8 gün oldu, bir karar verildi, tamamen hukuksuz olduğuna inandığımız verilen bu kararın içeriği şu; 123 sandıkta kurulan sandık kurulu üyelerinin memur olmadığına dair bir şaibe üretildi. Bu şaibe üzerinden ilçe seçim müdürleri, kurul üyeleri, sandık kurulundaki o bahsi geçen üyelerle ilgili soruşturmadan bahsedildi. 8 gün oldu kardeşim, hani o soruşturma, hani o yüzlerce kişi, ne karar verildi, hangi ifadeler alındı, ifadeler alındı mı, alınmadı mı?

Şu sorunları yaşarken bize bunu yaşatanları, ilk gün söylediğim gibi Allah'a havale ediyorum. Bunları konuşmak lazım. Bir karar aldıysanız bekliyoruz, sabırla, tam 8 gün geçti, gerekçeli karar yok. Gerekçeli karar olmadığı gibi ortada soruşturma da yok. Soruşturmayla ilgili herhangi bir açıklama da yok. Gerekçeli karara dönük konuşmalar var ama bu konuşmaların karşılığında gerekçeli karar için talimat gibi yapılan konuşmalar nereye varacak, milletle endişeyle ve o hukuksuzluğun devamı adına kuşkuyla ve kaygıyla takip ediyoruz. Gerçekten üzücü ve can sıkıcı."

'RAMAZAN AYINDA ORUÇ SOFRASINA BİR ŞEY GÖTÜREMEYEN İNSANLAR VAR'

Siyasi yorumlarla toplumun gerilmemesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Şu arkamda duran pazar bile Türkiye'nin özeti. Yani çantası dolmayan hanımefendiler, anneler, aileler ve alışveriş yapamayan insanlar, şu mübarek ramazan ayında oruç sofrasına bir şey götüremeyen insanlar... Gerçek hayat burada. Bunun için ben diyorum ki, 'Milleti aldattınız bugüne kadar' ama artık söylüyorum, aldatma ve aldatılma dönemi bitmiştir.

Tavsiyem, karar vericilerin de bizlere katılması. Aldatma ve aldatılma sürecinin bittiği Türkiye'de, sakın bu tür manevralara girmesinler. Milletimiz zekidir ve akıllıdır. Milletimiz, sorunlarla yüzleştiği gibi sorunlara çözüm bulacak insanların da farkındadır. İnşallah verilen bu ara dönemi hızlıca geçeceğiz.

24 Haziran'dan itibaren milletimize çare bulmaya, çözüm üretmeye, fakirliğini, yoksulluğunu paylaşmaya hazırız. Verdiğimiz taahhütlerden ilk bölümünü, şu anda görev alanından uzakta olsak da dün itibarıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dediğim gibi aldatma ve aldatılma dönemi bitmiştir. Bu kadar net."