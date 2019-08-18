İmamoğlu yağmur sonrası incelemelerde bulundu

İstanbul'da yağmurdan etkilenen yerlerde inceleme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tümüyle İstanbul'un alt yapısını gözden geçireceğiz" dedi. İmamoğlu, "Tatile çıktı" haberleriyle ilgili, "Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen... Bizim tatilimiz de şeffaf" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mega kentte yağmurdan etkilenen yerlerde bu sabah incelemelerde bulundu. Vatandaşlara maddi-manevi yanlarında olacakları sözünü veren İmamoğlu, "Tümüyle İstanbul'un alt yapısını gözden geçireceğiz" diye konuştu. Meteoroloji'nin yaptığı uyarıda geç kalındığı söyleyen İmamoğlu "Gecikme olması bizi üzdü" ifadesini kullandı. İmamoğlu sosyal medya hesabınan yaptığı açıklamada "İstanbul’daki yoğun yağmurdan etkilenen yerlerde ekiplerimizden anlık bilgi aldım. Ekiplerimizle yağmur sonrası inceleme yapıyoruz" dedi. ​İmamoğlu, "Tatile çıktı" haberleriyle ilgili olarak gelen soru üzerine ise "Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen... Bizim tatilimiz de şeffaf. İki gün Hacıbektaş'taydık. İki gün de ailemizle olduk. Bu tarihte afet olursa elbette koşar geliriz" ifadesini kullandı.

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