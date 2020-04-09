İnsan tabiatın bir parçası olduğunu unuttu

Küresel Isınmayla mücadele eden BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Dünyada oluşan dengeyi 100 yılda zedeledik. İnsan tabiatın bir parçası olduğunu hatırlamalı” dedi.

Koronavirüs pandemisi, insan eliyle bozulan tabiî dengenin hayat için ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilânıyla bütün dünyayı alarm konumuna getiren koronavirüs, ülkemizde de etkisini arttırarak sürüyor. Küresel ısınmayla mücadele eden BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Karbon salınımını artırarak daha önce hiç etkileşimde bulunmamış canlıları bir araya getirdik. Dünyada milyonlarca yıl içerisinde meydana gelen dengeyi son 100 yılda zedeledik. Bugün yaşananlardan ders çıkartarak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebilir, dünyayı kurtarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Bugün yaşananlardan ders almamız gerektiğini vurgulayan Kadir Örücü, “Yaşananlardan ders çıkararak Dünyamızın yaralarını sarmaya bugün başlayabiliriz. Karbon salınımı yüksek dizel ve benzinli araçların yerine çok daha çevreci LPG-CNG yakıtlı araçları tercih edebiliriz. Enerji üretimimizi insan sağlığını doğrudan etkileyen ve küresel ısınmanın ana tetikleyicilerinden biri olan kömür yerine yenilenebilir kaynaklara yönlendirebiliriz. Bilinçsizce tüketimi durdurup, enerji tasarrufu sağlayabiliriz. İnsan tabiatın bir parçası olduğunu hatırlamalı. Dünyayı kurtarmak bizim elimizde. Onun içinde yaşadığımızı bilerek, ona verdiğimiz zararın doğrudan bizi etkilediğini anlayarak hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

İstanbul – Yeni Asya

