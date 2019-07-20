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20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

20 Temmuz 2019, Cumartesi 10:02
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurulurken, 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

AA

Etiketler: Irak, Metina, terör, operasyon
Okunma Sayısı: 203
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