Irak'ın kuzeyine de operasyon düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda son durum? Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyon kapsamında yerleri belirlenen 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. AA

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