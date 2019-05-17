İran Trump'ı suçladı: 'Bize silah doğrultuyor'

İran'da üst düzey bir ordu yetkilisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı "sahtekarlık"la suçladı. Yetkili, Washington'un Tahran'a görüşme çağrısı yaparken bir yandan silah doğrulttuğunu söyledi.

Başkan Trump, 2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması'ndan ayrıldıktan sonra İran'la diplomatik bir yol bulmak istediklerini duyurmuştu. Öte yandan ABD yönetimi iKörfez'deki donanmasını ve hava kuvvetlerini güçlendirirken, İran'ın petrol ihracatının tamamını kesmek için harekete geçti. İran, ABD ordusunu, Tahran'ı sindirmek için "psikolojik savaş" başlatmakla suçladı. İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın ABD'yle başka bir nükleer anlaşma için müzakerelere girişmeyeceğini, bu tür görüşmelerin "zehirleyici" olacağını söyledi. Silahlı kuvvetlerin siyasi ayağından Resul Sanayi-i Rad ise "Amerikalı liderlerin davranışı politik bir oyundan ibaret; barışçıl bir imaj oluşturmak ve kamuoyunu aldatmak için müzakereye yönelik isteklilik gösteriyormuş gibi yaparken bir yandan da baskı ve tehdide başvuruyor." açıklaması yaptı. Euronews Türkçe

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