İsmailağa Cemaatinden Yıldırım'a destek açıklaması

İsmailağa Cemaati, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak açıklama yaptı. Cemaatten yapılan açıklamada AK Partili Binali Yıldırım'a destek verileceği kaydedildi.

İsmailağa Cemaati İstişare Heyeti ve Mehmet Talu imzalı açıklamaya göre, 23 Haziran’da AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım’a destek verilme kararı alındı. Cemaatin açıklamasındaki bazı ifadeler dikkat çekti: “Ak Parti ve MHP’ye ye gönül vermiş mütedeyyin kitlelerin hassasiyetlerini rencide eden, bu yüzden de o kitleleri oy verme konusunda yeniden düşünme noktasına getiren bir kısım icraatlar, söylemler, ihmaller sebebiyle, bazı kimseler: ‘Ders olsun, şefkat tokadı olsun diye, bu sefer oy vermeyeceğiz’ diyorlar” denilen açıklamada, “Cumhur ittifakı ve İBB başkan adayı Binali Yıldırım tamamen artıdır. Hiç eksisi yoktur demiyoruz."



Okunma Sayısı: 387

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.