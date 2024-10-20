İsrail’e dikenli tel ihracına devam

20 Ekim 2024, Pazar 20:59
İsrail’le ticaretin devam ettiğine dair ispatlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soykırımın ilk aylarında Mescid-i Aksa’nın etrafını çevreleyen dikenli tellerin Türkiye’den tedarik edilmesi büyük tepkilere neden oldu.
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Nisan ayında gelen ticaret kısıtlamasıyla durdurulduğu açıklanan dikenli tel ihracatının devam etti TÜİK verilerinde görüldü. TÜİK verilerine göre 2023 yılında ve ticaret kısıtlamasının geldiği Nisan 2024’e kadar dikenli tel İsrail’e gidiyor. Ancak nisan ayından itibaren dikenli teli Filistin’e göndermeye başlamışız. Verilere göre Ağustos ayında dikenli tel ihracatında rekor kırıldı. Gazeteci Metin Cihan, İsrail’le ticaretin tepki çektiği ilk aylardaki en tartışmalı ihracat malzemesi olan dikenli telin hala İsrail’e gönderildiğini TÜİK verilerine dayanarak açıkladı. Karar’ın haberine göre Cihan, “İsrail gazeteleri de Netanyahu’nun kararı ve özel izni ile bu ticaretin Filistin maskesi altında sürdüğünü yazdı. Çünkü Türkiye’nin tedariği kesilirse İsrail zarar görür diye açık açık ilan ettiler” dedi.
Haber Merkezi
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