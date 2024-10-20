İsrail’e dikenli tel ihracına devam

İsrail’le ticaretin devam ettiğine dair ispatlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soykırımın ilk aylarında Mescid-i Aksa’nın etrafını çevreleyen dikenli tellerin Türkiye’den tedarik edilmesi büyük tepkilere neden oldu.

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