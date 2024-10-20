Ticarete devam, protestoya ceza

20 Ekim 2024, Pazar 01:59
Hükümet, başta Gazze olmak üzere Orta Doğu’yu kana bulayan İsrail’i protesto etmek isteyenlere destek veriyor ama vicdanları yaralayan ticareti dillendirenleri cezalandırıyor. ‘Gemileri durdur, petrol vanasını kapat’ diyen gençler, bir şafak vakti düzenlenen operasyonlarla evlerinden alınıp mahkemeye çıkarıldı.
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Hükümet büyük tepki çeken ticarete yönelik olarak toplumu tatmin edici bir açıklamada bulunmazken, İsrail’e karşı gösterileri teşvik etti, boykot kampanyalarını destekledi. Ancak İsrail ile devam eden ticarete değinenleri, dillendirenleri veya bunu ifşa edenleri engelledi. ‘Ticaret kesilsin, gemiler dursun, Azeri petrolünün taşındığı boruların vanaları kapatılsın’ talebini yükselten ‘Filistin İçin 1000 Genç’ adlı gruba defalarca polis şiddeti uygulandı, üyeleri gece yarısı operasyonlarıyla evlerinden gözaltına alındı. Tutuklama talepleriyle mahkemeye sevk edildi.
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