Ticarete devam, protestoya ceza

Hükümet, başta Gazze olmak üzere Orta Doğu’yu kana bulayan İsrail’i protesto etmek isteyenlere destek veriyor ama vicdanları yaralayan ticareti dillendirenleri cezalandırıyor. ‘Gemileri durdur, petrol vanasını kapat’ diyen gençler, bir şafak vakti düzenlenen operasyonlarla evlerinden alınıp mahkemeye çıkarıldı.

Okunma Sayısı: 292

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.