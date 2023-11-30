İsrail’e yaptırım teklifine de red

İsrail’in Gazze’ye saldırısı karşısında Türkiye’nin neden gerekli yaptırımları yapmadığı konusunda verilen önerge AKP ve MHP vekillerinin oylarıyla reddedildi.
TBMM Genel Kurulu’nda Saadet Partisi’nin ‘televizyonlardaki gündüz kuşağı programları’ İYİ Parti’nin ‘köylerin mahalleye dönüştürülmesi’, HEDEP’in ‘İsrail’in Gazze’ye saldırısı’ CHP’nin emeklilerle ilgili önergelerinin gündeme alınması önerileri görüşüldü. Muhalefetin önerileri reddedildi.
Sözcü’nün haberine göre HEDEP, ‘İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı karşısında Türkiye’nin neden gerekli yaptırımları yapmadığının’ araştırılmasını önermişti.
Haber Merkezi