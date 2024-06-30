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İstanbul’da 1556 bina her an çökebilir

30 Haziran 2024, Pazar 15:31
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre İstanbul’da yıkılma riski bulunan bin 556 bina var; olası bir Marmara depreminde 200 bin bina kullanılamaz hâle gelecek.

İstanbul’da 50 bin bina çökebilir

 

İstanbul’da olası deprem ve kentsel dönüşüm tartışmaları sürerken Bahçelievler’de geçtiğimiz gün bir binada çökme meydana geldi, İBB söz konusu binayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet’e konuşan İBB İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret AŞ (KİPTAŞ) Genel Müdürü Ali Kurt, “130 bin başvuruya karşın 35 bin binayı tarayabildik. Çünkü yurttaşlar evlerine almadılar, bilgi kirliliği nedeniyle korkuyorlar” dedi. İBB’nin tespitine göre İstanbul’da deprem olmasa bile olduğu yerde yıkılma riski bulunan 1556 bina bulunduğunu belirten KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt, şunları söyledi: 

İSTANBUL DEPREMİNDE 200 BİN BİNA YIKILACAK

“Olası bir Marmara depreminde 200 bin bina kullanılamaz hale gelecek. 1.2 milyon bağımsız birim ve 4.8 milyon insan ciddi risk altında. Binalar olduğu yerde yıkılmaya başladı. Belediyemiz bu binaların dönüşümü için bakanlığın verdiği kira desteğine ek destek verebilmek için karar çıkardı. KİPTAŞ, yapıları maliyetine yenilemek için ‘İstanbul Yenileniyor’u da yürütüyor. Ancak istenilen performansı alamıyoruz” “25 bin bağımsız birimle ilgili yurttaşlarla yaptığımız uzlaşımız var” diyen Kurt sözlerine şöyle devam etti: “Yani yurttaşlar borçlanarak binalarının yenilenmesini kabul ediyor. Ama inşaat maliyetleri ilk kez 2022’nin birinci çeyreğinde asgari ücretin üstüne çıktı. Yurttaş borçlanarak bile bu yükün altından kalkamıyor. İBB temmuz ayında riskli yapılar için mali destek paketi çıkaracak. Ancak kamu bankalarının bu sürece destek olması lazım. Görüşmelerimiz sürüyor.” 

99 depremi öncesi yapılan tüm binalar çürüktür

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise, Yadigar Sokak’ta bir kısmının toprağa gömüldüğü binaya ilişkin “94 yılında üç kat kaçak eklenmiş. Toplam dört apartmanımızı boşalttık. Komşularımızı otellerde misafir edeceğiz” diye konuştu. Bahadır, “1999 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapıldığı için çürük. 99 depremi öncesi yapılan tüm binalar çürüktür. Binanın o zamanki yapımı doğrudur ama şimdi C25 beton, C30’lar kullanılıyor. Lütfen 99 yönetmeliği öncesi yapılan tüm binaları yenileyin” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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