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21 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki il içi atamalar belli oldu

21 Ekim 2019, Pazartesi 13:09
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 14 il emniyet müdür yardımcısı, 15 şube müdürü, 18 ilçe emniyet müdürü ve 23 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 5 şube müdür yardımcısının görev yeri değiştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu.

Bu kapsamda, 14 il emniyet müdür yardımcısı, 15 şube, 18 ilçe müdürü ile 23 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 5 şube müdür yardımcısının görev yeri değişirken, il emniyet müdür yardımcılığı sayısı da 30'da 44'e yükseltildi.

Değişiklikle, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Taner, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Niyazi İnci ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Belma Aldemir'in de aralarında bulunduğu 14 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına atandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden sorumlu olan Belma Aldemir, tek kadın il emniyet müdür yardımcısı oldu.

Operasyonel şubelerde değişiklik yok

İstihbarat, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Güvenlik, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri yerinde kaldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Ömer Ünver, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne Hakan Alpaslan Kırbaş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Muhammet Hanifi Zengin, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü'ne Özay Kayhan, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Murat Bayhan, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü'ne Şekip Akın, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'ne Murat Sevgi, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne Mehmet Yaşar Zehir, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne Nadir Konak, Foto Film Şube Müdürlüğü'ne Neslihan Şentürk, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü'ne Deniz Halıcı Çelik, Koruma Şube Müdürlüğü'ne Selma Gençkaya, Polis Evi Şube Müdürlüğü'ne Birol Taşkoparan, Turizm Şube Müdürlüğü'ne Yalçın Erdem ve Ulaştırma Şube Müdürlüğü'ne Hüseyin Güngör getirildi.

18 ilçe emniyet müdürü değiştirildi

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Özcan Aybek, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Demirbağ, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Veli Şengül, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hüseyin Selman, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Aykut Korkmaz, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Sinan Çamuroğlu, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Demir, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Gökhan Karaaslan, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Bülent Çelik, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ayhan Elmalı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Çaykara, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Feramus Çetin, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Selçuk Aldemir, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Turan Çelik, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Necmettin Yüksek, Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ali Saraç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hazım Gümüş ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Burak Bodur atandı.

Ayrıca, 23 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 5 şube müdür yardımcısının da görev yerleri değiştirildi.

AA

Etiketler: istanbul, egm
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