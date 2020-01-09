‘İstanbul’un yüzde 56’sı Kanal İstanbul’a karşı’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a ilişkin anket açıkladı.

İmamoğlu, Habertürk’te katıldığı programda Kanal İstanbul’a karşı çıkan İstanbulluların oranın yüzde 56 olduğunu söyledi. Gazete Duvar’ın haberine göre, İmamoğlu, “Toplumun yüzde 50’nin biraz üzerindeki kesimi bu sürece olumlu bakıyordu. Niçin? Başka bir açıklama yoktu. Ne zamanki Sayın Bakan bu süreci açtı, şu an yüzde 56’ların üzerinde olumsuz bakıyor toplum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa toplum ÇED raporuna böyle bir karşı gelişi sergiliyor” dedi. İmamoğlu, projeyi birçok bilim insanıyla analiz ettiğini belirterek şunları söyledi: “En baştan beri söylediğimiz tek şey, evet söylediğimiz bu ama buna bilim karar versin. Ne ben söylediğim için toplum hayır ne de sayın Cumhurbaşkanı söylediği için evet desin.”