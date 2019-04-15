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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İtiraz hakkı kötüye kullanılıyor

15 Nisan 2019, Pazartesi 23:08
AKP’nin itiraz hakkını kötüye kullandığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu, YSK’nın KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan adaylar yerine ikinci olan adayı belediye başkanlığına getirme kararını ise skandal olarak nitelendirdi.

Anayasa hukuku uzmanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, 31 Mart seçimleri sonrasında yaşanan süreci Kitap Fuarı için geldiği İzmir’de değerlendirdi. AKP’nin itiraz hakkını kötüye kullandığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu, YSK’nın Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan adaylar yerine ikinci olan adayı belediye başkanlığına getirme kararını ise skandal olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Kaboğlu, “1 Nisan İstanbul İl Seçim Kurulu tutanağına göre, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır. İstanbul İl Seçim Kurulu’nun yapması gereken şey, İmamoğlu’na mazbatasını vermekti. Fakat AK Parti ve kurmayları sürekli itirazlarda bulundu ve adeta başvuru hakkını, itiraz hakkını kötüye kullandı. Süre dolduğu halde hâlâ itiraz süreci işletiliyor. Bunun özeti, AK Parti sahip olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamını, kendi gücünü karşı tarafa devretmek istemiyor. Şu andaki şeyin özeti budur” dedi.

Halkın iradesi sandıkta belli olur

AKP’nin yasal ve anayasal hakkını kullandığını belirten, Kaboğlu şöyle devam etti; “Fakat, halkın iradesi sandıkta belli olur. Eğer bir aksama varsa o zaman sandık başında bunlar dile getirilir. Sandıkta bu tür şikayetler dile getirilmediği halde, sonuçlar belli olmaya başlayınca, yani çoğunluktan azınlığa düşüldüğü belli olunca sürekli şikâyet etmek, sürekli yeni kanıtlar çıkarmaya çalışmak, sürekli yargıçları zorlamak, dosyalarla boğmak esasen itiraz hakkını, başvuru hakkını kötüye kullanmak demektir. Türkiye’de son on gündür tanık olduğumuz budur. Yoksa anayasal hakkın kullanılması tabii ki son derece doğaldır ve gereklidir.”

Etiketler: kaboğlu, seçim
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