İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'na saldıran saldırgan yakalandı

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran zanlının yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz." denildi.

Halk TV'de bir yayına katılan Kavuncu, program çıkışı Bakırköy'de bir kişi tarafından darbedildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen saldırıda, Kavuncu'ya yönelen bir kişinin yumruk attığı görülüyor.

Yüzüne darbe alan Kavuncu yere düşerken, saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçmıştı.