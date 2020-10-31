İzmir'de son durum?

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 20 kişinin vefat ettiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

17 kişi vefat etti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye, yaralananların sayısının ise 786'ya yükseldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'de 702, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 763 vatandaşımız depremde yaralanmıştır." denildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 23'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 196 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma nedeniyle, 20 vatandaşın depremde vefat ettiği kaydedilen açıklamada, 786 vatandaşın da yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekiplerince bölgeye 114 bin 460 maske ve 5 bin dezenfektan gönderildiği bildirildi.

13 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

AFAD, İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının 4 binada tamamlandığını, 13 binada devam ettiğini bildirdi.

28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı

Bayraklı 258 Sokak'taki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Ayrıca 283 sokaktaki binanın enkazından Erol Subaş isimli kişi çevredekilerin alkışları arasında çıkarıldı.

İzmir'de 2 bin 101 arama kurtarma personeli görev alıyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere 2 bin 101 arama kurtarma personeli ile 15 arama kurtarma köpeği ve 350 aracın görevlendirildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 21'i büyüklüğü 4'ün üzerinde olan toplam 144 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 2 bin 101 arama kurtarma personeli, 15 arama kurtarma köpeği ve 350 araç görevlendirildiği aktarılan açıklamada, Ankara'dan bölgeye giden arama kurtarma ekip ve araçlarını taşıyan uçağın 19.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanına indiği kaydedildi.

Psikososyal çalışma grubu çalışmalarına başladı

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapmak üzere 325 personelin bölgede görevlendirildiği belirtilerek, psikososyal çalışma grubundan 77 kişinin deprem bölgesindeki çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Ayrıca güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 kişinin de olay yerine yönlendirildiği belirtilen açıklamada, UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden de 151 araç ve 579 personelin bölgede görevlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın'da toplam 196 sahada enerji ve 148 sahada ise servis kesintisi bulunduğu ve kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalıştığı da kaydedildi.

Sığacık ve Akarca mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık ve Akarca mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Seferihisar'ın 17 kilometre açığında 14.51'de meydana gelen depremden yaklaşık 10 dakika sonra ilçeye bağlı Sığacık ve Akarca mahallelerinin sahil kesimi su altında kaldı.

Kıyıdaki teknelerin yanı sıra Kaleiçi'ne kadar gelen su, araçlar ve dükkanlara zarar verdi. Bedensel engelli Laika Erçetin (85), sahil kesimindeki evinden çıkamayarak suda boğuldu.

Suyun çekildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Trafoların da zarar gördüğü bölgede elektrik kesintisi uygulanıyor.

Bir hastanenin yataklı servisleri tahliye edildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Artçı sarsıntıların devam etmesi ve duvarlarda hafif çatlaklar oluşması nedeniyle, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki yataklı servislerden 150 hastamız, tedbiren bölgedeki hastanelerimize sevk edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Tahliye sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirilen açıklamada, hastanenin acil servisinin kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği duyuruldu.

"Türk Kızılay bölgeye 48 personel, 16 araç gönderdi"

Açıklamada, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, araç ve ekipmanların bölgeye sevk edildiğine yer verilerek, Türk Kızılay tarafından bölgeye 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanlarının gönderildiği kaydedildi.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personelin bölgede görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da 5 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği aktarıldı.