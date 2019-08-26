Kadın yolcunun ölümüne sebep olan minibüs şoförü tutuklandı

Kocaeli'de kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan minibüs şoförü tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki minibüsten düşen kadın yolcunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan minibüs şoförü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 9 Ağustos'ta Lütfiye Mahallesi'nden Gölcük'e gitmek için O.Ş'nin kullandığı 41 J 3237 plakalı yolcu minibüsüne binen Nafiye Şahin'in (43), aracın açık kapısından yola düşerek ölümüne ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Minibüs şoförü O.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gölcük Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, minibüs şoförünün, olay günü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. AA

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