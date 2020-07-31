Kamu Başdenetçisi Malkoç: Atatürk de bizim, Erdoğan da

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, kamuoyunda tartışılan Ayasofya, lanet, hilafet ve İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili olarak Milliyet’e açıklamalarda bulundu.

‘Ortak değerleri yıpratmayalım’ çağrısı yapan Malkoç, şunları söyledi: “Bizim tarihimiz içinde önemli hizmetler yapmış olan devlet büyüklerine lanet ve benzeri şeylerde bulunmak hiçbir açıdan doğru değil. Ne hukuken, ne ahlâken, ne vicdanen, ne kültür, ne tarih açısından doğru değildir. Diyanet İşleri Başkanı’nın Atatürk’ü kastetmesi söz konusu değildir, kendisi de bu açıklamayı yaptı zaten. Diyanet İşleri de bizim, Alparslan Gazi de, Fatih de, Atatürk de bizim, Erdoğan da bizimdir. Ortak değerlere sahip çıkmalı, yıpratmamalıyız” dedi.

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