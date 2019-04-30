İKTİSATÇI MAHFİ EĞİLMEZ: KİMSE BİR TÜRLÜ HESAP SORAMIYOR

EĞİLMEZ, EKONOMİK KRİZİN TEMELİNDE İKTİDARIN UYGULAMALARININ YATTIĞINI BELİRTEREK, “BU SEBEPLE KRİZE KARŞI HAREKETE GEÇMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR” DEDİ.

Krizin kaynağı iktidar uygulamaları

MAHFİ Eğilmez, ekonomide krizi meydana getirenlerin krizi gidermesinin genellikle kolay olmadığını ifade ederek, “Kamu kesiminin hiçbir hesabı şeffaf değil. Kimse bu hesabı soramıyor. Sayıştay’ın yazdıklarını kimse ele almıyor. O nedenle iktidarın harekete geçmesi sanıldığı kadar kolay değil” diye konuştu.

Sıkıntıların temeli hukuksuzluk

Bugün Türkiye’deki sıkıntıların temelinde hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ortadan kalkmış olmasının yattığını savunan Eğilmez, “Hukukun üstünlüğü yoksa ve yargı bağımsız değilse yabancı yatırım gelişi azalıyor, hatta yerli yatırımcı bile tereddüde düşüyor” dedi.

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Kamu harcamaları şeffaf değil

Ekonomik süreci değerlendiren iktisatçı Mahfi Eğilmez, kamu harcamalarının şeffaf olmadığını altını çizerek, “Sayıştay’ın yazdıklarını kimse ele almıyor. O nedenle iktidarın harekete geçmesi sanıldığı kadar kolay değil” dedi.

Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik süreci değerlendiren iktisatçı Mahfi Eğilmez, krizi oluşturanların krizi gidermesinin genellikle kolay olmadığını ifade ederek, “Uyarılar ve öneriler, işin yalnızca ekonomiyle ilgili olmadığı, yönetim biçiminin değişmesinin de bu krizde etkili olduğu ve dolayısıyla işe oradan başlamak gerektiği yönünde olunca, uyarıların anlaşılması pek kolay olmuyor doğal olarak. Bugün Türkiye’deki sıkıntıların temelinde hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ortadan kalkmış olması yatıyor. Kamu kesiminin hiçbir hesabı şeffaf değil. Kimse bu hesabı soramıyor. Sayıştay’ın yazdıklarını kimse ele almıyor. O nedenle iktidarın harekete geçmesi sanıldığı kadar kolay değil” değerlendirmesinde bulundu.

Krizin temelinde yargı bağımsızlığının ortadan kalkmış olması yatıyor

İktidarın krize karşı harekete geçmesinin kolay olmadığını belirten Yeni Yaşam gazetesinden Ahmet Tulgar’a konuşan Eğilmez, ‘Sıkıntıların temelinde hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ortadan kalkması var’ dedi. Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik süreci değerlendiren iktisatçı Mahfi Eğilmez, krizi meydana getirenlerin krizi gidermesinin genellikle kolay olmadığını ifade ederek, “Uyarılar ve öneriler, işin yalnızca ekonomiyle ilgili olmadığı, yönetim biçiminin değişmesinin de bu krizde etkili olduğu ve dolayısıyla işe oradan başlamak gerektiği yönünde olunca, uyarıların anlaşılması pek kolay olmuyor doğal olarak. Bugün Türkiye’deki sıkıntıların temelinde hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ortadan kalkmış olması yatıyor. Kamu kesiminin hiçbir hesabı şeffaf değil. Kimse bu hesabı soramıyor. Sayıştay’ın yazdıklarını kimse ele almıyor. O nedenle iktidarın harekete geçmesi sanıldığı kadar kolay değil” değerlendirmesinde bulundu.

Sık yaşanan seçimler kamu dengesini bozuyor

“Siyasal durum ekonomik durumu fazlasıyla etkiliyor. Buna Türkiye’de hep tanık oluyoruz. Siyasal durumun iki etkisi var ekonomi üzerinde: İlki sık yaşanan seçimlerin yarattığı kamu harcaması artışları. Ki bu durum kamu dengesini bozuyor. İkincisi siyasal sorunların yarattığı etkiler ister istemez ekonomiyi de etkiliyor, karar alınmıyor, bir sonraki seçimin oy getirileri hesaplanmaya başlanıyor ve popülizme sapılabiliyor. Hukuk düzeniyle ekonomi arasında ilişki bence çok yüksek. Hukukun üstünlüğü yoksa ve yargı bağımsız değilse yabancı yatırım gelişi azalıyor, hatta yerli yatırımcı bile tereddüde düşüyor. Hukukun üstünlüğünü test etmenin en kestirme yolu trafikte emniyet şeridinde kimlerin gittiğine bakmaktır. Batı’da burayı sadece polis, ambulans ve itfaiye kullanır. Bizde eline bir yanar döner lamba geçiren herkes orada. Vatandaş buraya baktığında hukukun değil kişilerin üstün olduğunu görüyor ve davranışını ona göre ayarlıyor.”