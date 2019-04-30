"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Kamu harcamaları şeffaf değil

30 Nisan 2019, Salı
İKTİSATÇI MAHFİ EĞİLMEZ: KİMSE BİR TÜRLÜ HESAP SORAMIYOR

EĞİLMEZ, EKONOMİK KRİZİN TEMELİNDE İKTİDARIN UYGULAMALARININ YATTIĞINI BELİRTEREK, “BU SEBEPLE KRİZE KARŞI HAREKETE GEÇMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR” DEDİ.

Krizin kaynağı iktidar uygulamaları

MAHFİ Eğilmez, ekonomide krizi meydana getirenlerin krizi gidermesinin genellikle kolay olmadığını ifade ederek, “Kamu kesiminin hiçbir hesabı şeffaf değil. Kimse bu hesabı soramıyor. Sayıştay’ın yazdıklarını kimse ele almıyor. O nedenle iktidarın harekete geçmesi sanıldığı kadar kolay değil” diye konuştu.

Sıkıntıların temeli hukuksuzluk

Bugün Türkiye’deki sıkıntıların temelinde hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ortadan kalkmış olmasının yattığını savunan Eğilmez, “Hukukun üstünlüğü yoksa ve yargı bağımsız değilse yabancı yatırım gelişi azalıyor, hatta yerli yatırımcı bile tereddüde düşüyor” dedi.

***

Kamu harcamaları şeffaf değil

Ekonomik süreci değerlendiren iktisatçı Mahfi Eğilmez, kamu harcamalarının şeffaf olmadığını altını çizerek, “Sayıştay’ın yazdıklarını kimse ele almıyor. O nedenle iktidarın harekete geçmesi sanıldığı kadar kolay değil” dedi. 

Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik süreci değerlendiren iktisatçı Mahfi Eğilmez, krizi oluşturanların krizi gidermesinin genellikle kolay olmadığını ifade ederek, “Uyarılar ve öneriler, işin yalnızca ekonomiyle ilgili olmadığı, yönetim biçiminin değişmesinin de bu krizde etkili olduğu ve dolayısıyla işe oradan başlamak gerektiği yönünde olunca, uyarıların anlaşılması pek kolay olmuyor doğal olarak. Bugün Türkiye’deki sıkıntıların temelinde hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ortadan kalkmış olması yatıyor. Kamu kesiminin hiçbir hesabı şeffaf değil. Kimse bu hesabı soramıyor. Sayıştay’ın yazdıklarını kimse ele almıyor. O nedenle iktidarın harekete geçmesi sanıldığı kadar kolay değil” değerlendirmesinde bulundu.

Krizin temelinde yargı bağımsızlığının ortadan kalkmış olması yatıyor

İktidarın krize karşı harekete geçmesinin kolay olmadığını belirten Yeni Yaşam gazetesinden Ahmet Tulgar’a konuşan Eğilmez, ‘Sıkıntıların temelinde hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ortadan kalkması var’ dedi. Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik süreci değerlendiren iktisatçı Mahfi Eğilmez, krizi meydana getirenlerin krizi gidermesinin genellikle kolay olmadığını ifade ederek, “Uyarılar ve öneriler, işin yalnızca ekonomiyle ilgili olmadığı, yönetim biçiminin değişmesinin de bu krizde etkili olduğu ve dolayısıyla işe oradan başlamak gerektiği yönünde olunca, uyarıların anlaşılması pek kolay olmuyor doğal olarak. Bugün Türkiye’deki sıkıntıların temelinde hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ortadan kalkmış olması yatıyor. Kamu kesiminin hiçbir hesabı şeffaf değil. Kimse bu hesabı soramıyor. Sayıştay’ın yazdıklarını kimse ele almıyor. O nedenle iktidarın harekete geçmesi sanıldığı kadar kolay değil” değerlendirmesinde bulundu.

Sık yaşanan seçimler kamu dengesini bozuyor

“Siyasal durum ekonomik durumu fazlasıyla etkiliyor. Buna Türkiye’de hep tanık oluyoruz. Siyasal durumun iki etkisi var ekonomi üzerinde: İlki sık yaşanan seçimlerin yarattığı kamu harcaması artışları. Ki bu durum kamu dengesini bozuyor. İkincisi siyasal sorunların yarattığı etkiler ister istemez ekonomiyi de etkiliyor, karar alınmıyor, bir sonraki seçimin oy getirileri hesaplanmaya başlanıyor ve popülizme sapılabiliyor. Hukuk düzeniyle ekonomi arasında ilişki bence çok yüksek. Hukukun üstünlüğü yoksa ve yargı bağımsız değilse yabancı yatırım gelişi azalıyor, hatta yerli yatırımcı bile tereddüde düşüyor. Hukukun üstünlüğünü test etmenin en kestirme yolu trafikte emniyet şeridinde kimlerin gittiğine bakmaktır. Batı’da burayı sadece polis, ambulans ve itfaiye kullanır. Bizde eline bir yanar döner lamba geçiren herkes orada. Vatandaş buraya baktığında hukukun değil kişilerin üstün olduğunu görüyor ve davranışını ona göre ayarlıyor.”

Etiketler: mahfi eğilmez
Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Basın çalışanları mağdur olmasın!

    Kamu harcamaları şeffaf değil

    Seçim bitti geçim zorlaştı

    Hürriyetin olmadığı yerde iman yeşermez

    Trump: Bir telefonla Kral Selman'dan 500 milyon dolar aldık

    Fitch Türkiye'nin kredi notunu cuma günü açıklayacak

    Gazprom: Türk Akımı bu yıl sonuna kadar faaliyete geçecek

    Galatasaray fırsatı son maçlara bıraktı

    Kuzey Ege Denizi'nde deprem meydana geldi

    Şırnak'ta PKK'lı 3 terörist teslim oldu

    ABD'deki kızamık sayısı 704'ü buldu

    Almanya'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile ABD ilişkilerinde menfaat var

    Ankara Valiliğinden 'sonik patlama' uyarısı

    Erdoğan Trump'la telefonda görüştü

    Etiyopya'da iki etnik grup çatışma: 17 ölü

    Üzerine düşeni yapmayan savcı ve hakim var ülkemde

    Dilipak: Yalan altın çağını yaşıyor

    TL yüzde 15 düşebilir

    Fitre bedeli açlık sınırını gündeme taşıdı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Sistemin çöktüğünün örtülü itirafı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Küçüldükçe büyük konuşmak
    Ahmet BATTAL

    Mesele temsil meseli bulmaksa…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman kışında Risale-i Nur baharı
    Genel

    Hürriyetin olmadığı yerde iman yeşermez
    Risale-i Nur'dan

    Farklılıklar hakikate hizmet etmeli
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’an’da bulamadığımızı Hz. Peygamber’e (asm) bakarız
    Genel

    Seçim bitti geçim zorlaştı
    Genel

    Kamu harcamaları şeffaf değil
    Genel

    Basın çalışanları mağdur olmasın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.