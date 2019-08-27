Kamu hizmetlerine ulaşmada internetin payı arttı

TÜİK’in araştırmasına göre Türkiye’nin yüzde 75’i internet kullanıyor. İnternetten alışveriş oranı geçen yıla göre 5 puan artarak yüzde 34’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Türkiye’de internet kullanan bireylerin oranı %75,3 olarak belirlendi. 16-74 yaş grubunun değerlendirildiği araştırmaya göre bu oran geçen yıl yüzde %72,9 olarak tespit edilmişti.

Araştırma erkeklerin kadınlardan daha çok internet kullandıklarını da ortaya çıkarttı. Buna göre erkeklerin yüzde 81,8’i internet kullanırken, bu oran kadınlarda yüzde 68,9. Geçen yıl yüzde 83,8 olan evden internete erişim imkanı ise %88,3'e ulaştı.

Kamu hizmetlerine internetten ulaşıldı

Araştırma Türkiye’nin yarısından fazlasının kamu hizmetlerinden internet üzerinden faydalandığını gösterdi. Kamu kurum/kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların yüzde 51,2’si işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirmeyi seçti. Bu oran önceki yılın aynı döneminde %45,6 idi.

Kamu kuruluşlarına ait web sitelerine gerçekleştirilen ziyaretlerin çoğu bilgi edinme amacıyla gerçekleştirildi. Bilgi edinme amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının sitelerini ziyaret edenlerin oranı yüzde 45,8 olarak hesaplandı.

Erkekler internette kadınlardan daha çok alışveriş yaptı

Araştırma internet üzerinden alışverişin de yaygınlaştığını gösterdi. Kullanıcıların yüzde 34,1’i alışverişlerini internet üzerinden gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 29,3 olarak belirlenmişti.

Erkeklerin yüzde 38,3’ü, kadınların yüzde 29,9 internetten alışveriş yaptı. Bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde erkeklerde yüzde 33,6 ve kadınlarda yüzde 25 olarak gözlenmişti.

En çok giyim ve spor malzemesi satıldı

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67,2'si giyim ve spor malzemesi satın aldı. Bunu yüzde 31,7 ile seyahat, yüzde 27,4 ile gıda maddeleri, yüzde 26,9 ile ev eşyası yüzde 20,3 ile elektronik araçlar ve yüzde 20,2 ile kitap, dergi, gazete takip etti.