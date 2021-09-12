Karadeniz'deki sellerle ilgili 15 kişiyi arama çalışmaları hala devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz'deki sellere ilişkin, "82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin üzerinden bir ay geçtiğine işaret etti.

Sel felaketi öncesi Bozkurt ilçesi Mamatlar köyüne 453 kilogram yağış düştüğünü belirten Soylu, "Yani, çok yoğun, görülmedik bir şekilde, insanın ve yaptıklarımızın da çaresiz kaldığı bir tabloyla bizi karşı karşıya bıraktı. Hem Kastamonu'yu hem Sinop'u hem de Bartın'ı etkiledi ve ilçelerimizi de etkiledi. Kayıplarımız oldu." diye konuştu.

"Benim çok zor gecelerimden bir tanesiydi"

Yaşanan felaketin büyüklüğüne dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Şunu söyleyebilirim. İnsan hayatında zor günler, zor geceler vardır. Benim çok zor gecelerimden bir tanesiydi. Benim ne kadar zor gecemse çatıların üzerinde kalıp devletinden aman bekleyen, imdat dileyen insanların da benden daha zor gecesiydi ve günüydü. 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu ve onları defnettik. 15 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları 459 personelle havadan, karadan ve denizden hala devam ediyor. Rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına, akrabalarına, hemşehrilerimize baş sağlığı dileklerimizi tekrardan iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında bulunduğumuz vatandaşlarımızın da başta akrabaları olmak üzere sabır diliyoruz."

Gayretlerinin bu aşamada da devam ettiğini aktaran Soylu, afet konusunda devletin gerek daha önce yaptıklarıyla, afet öncesi aldığı tedbirlerle afet anında yaptıklarıyla ve afet sonrası yaptıklarıyla süreci yürüttüğünü belirtti.

Daha önce yapılan yatırımların daha büyük bir faciayı önlediğini aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bartın'a da gittiğimizde ve birçok yere gittiğimizde orada da şahit olduk. Burada belediye başkanlarımız, kaymakam arkadaşlarımız da var. Onların ilçelerine gittiğimizde de şahit olduk. Daha önce taşkın riski için yapılan özellikle tahkimatların aslında daha büyük bir faciayı nasıl önledikleri, bu konuda yapılan her bir yatırımın aslında bu büyük afette bir vesileyle koruyucu olduğunu hep birlikte gördük ve daha büyük felaketlerin sonucunun oluşmasını engellediğine de hep beraber şahit olduk. Yine bizim çalışmalarımız güne ait çalışmalar değildir. Yapılan tespitler, yatırımlar çerçevesinde görülmektedir."

"Aynı zamanda özellikle afet konusunda geçen yıl afetlere hazırlık yılıydı." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu yıl afet eğitim yılı. Pandemi olmasına rağmen 25 milyon insanımıza yüz yüze eğitim verdik ve bu hedefimiz yıl sonu itibarıyla 50 milyon idi. Oluşturduğumuz bir video var. 11 milyon insan tam zamanlı olarak izledi. Yine bu yıl Türkiye'de afetlerle ilgili önemli bir meseleye adım atmıştık. Bu il risk afet planlarını hazırlama idi. Yani depremden, sel baskınına kadar, kaya düşmesinden, toprak kaymasına kadar, yangına kadar, sanayi yangınına kadar illerin afet risklerini azaltmaya yönelik tüm kurumların ortak plan yapması, valilerin ve üniversitelerin koordinasyonuyla... Geçen yıl 6 tanesini tamamlamıştık. Bu yıl 81'ini bitirme konusunda bir hazırlığımız vardı. İnşallah, yıl sonu itibarıyla bitmiş olacak. Bundan sonra belediyeler, ilçeler neler yapacaklar, yatırımlarını yaptıkları zaman afetsellikleri nasıl ölçecekler, hangi adımları atacaklar, bu konuda çalışmalar devam etmektedir."

"Denizden 65 bin metreküp tomruk toplandı"

Helikopterler ve insanlı keşif uçaklarının arama kurtarma çalışmaları dahil 1164 saat havada uçtuğunu ve çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Sadece 103 bin gıda kolisi dağıtıldı. Tam bunun yarısı kadar da temizlik ve hijyen kolisi dağıtıldı. Yani 50 bini aşkın temizlik ve hijyen kolisi ve yine 1348 tır, kamyon veya kamyonet vatandaşımızın, bağışçılarımızın yüksek gönüllülükleriyle Bartın, Sinop ve Kastamonu'daki sel bölgelerine yardımı oldu. Yine burada temizlik çalışmaları önemli çalışmalardı. 25 bin kamyon sadece Bozkurt'ta ve geri kalan yerlerde 35 bin kamyon çamur taşıdı. Yine Ulaştırma Bakanlığımız gerek Sahil Güvenlik Komutanlığımız gerek Orman Bakanlığımız gerek Kıyı Emniyeti tarafından sel sonucu denize sirayet eden 65 bin metreküp denizden tomruk toplandı. Yaklaşık yine özellikle 3 bin 249 jandarma, 3 bin 200 gönüllü personel toplam 6 bini aşkın gönüllü vatandaşımız ve bunların içerisinde çok az da kamu personeli var, temizlik çalışmaları yaptılar ve bir ay süren temizlik çalışması. Bunun yanı sıra 8 vali, 6 mülkiye müfettişi, 23 kaymakam toplam 37 mülki idare amiri burada, ayrıca 1630 emniyet personeli bu bölgede güvenliğin sağlanması açısından çalışma ortaya koydular."

Soylu, defterdarlıktan, sosyal yardım vakıflarına, ticaret odasından esnaf odalarına, Diyanetten camideki imamlara ve öğretmenlere kadar çok sayıda kurum ve kişinin sel bölgesinde görev yaptığını belirterek herkese teşekkür etti.

Köy yollarında sel nedeniyle oluşan hasarlara da işaret eden Soylu, "143 köy yolu ve 416 bağlısı kapanmış. Bunların hepsi gerek Karayolları, gerek İl Özel İdaresi, gerekse de DSİ ekipler tarafından eski haline getiriliyor. Burada kurumların isimlerini verirken aslında herkesin nasıl bir işin parçasını tuttuğu ve taşın altına elini koyduğu, devletin tüm kurumlarının ahenk içinde çalıştığı çok net bir şekilde görülmektedir." ifadesinde bulundu.

Bölgede her şeyin düşünüldüğünü belirten Soylu, "İşin hasar tespitinden psikososyal desteğine kadar hiçbir şey eksik bırakılmadı. Sahipsiz hayvanların beslenmelerinden aşılanmasına kadar Valiliğimizin koordinasyonunda HAYTAP, sivil toplum örgütleri, herkes elinden geleni ortaya koydu." dedi.

Sadece Bozkurt'ta 116 köprünün zarar gördüğünü kaydeden Soylu, şunları dile getirdi:

"Sinop ve Bartın'ı da eklediğimizde en az 2-3 kat artar. Karayolları, DSİ, il özel idareleri hep birlikte hem bunların geçiş tedbirini aldılar hem de ihalelerin büyük bölümünü bitirerek kısa sürede gerçekleştirecekler. İller idaresi ve belediyelerimiz sadece bu bölgede su için 18 bin 707 metre iyileştirme ve tamir yaptılar. Tüm kanalizasyon, içme suyu ve aynı zamanda yağmur su hatları yeniden burada gerçekleştirilecek."

Yardımlar hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, "Şu ana kadar Kastamonu, Sinop ve Bartın'da, eşya yardımı, kira yardımı ve taşıma yardımı da dahil olmak üzere, aynı zamanda iş yerlerimizin hasarlarının da şu ana kadar yüzde 50'sinin karşılanması kaydıyla toplam vatandaşımıza 203 milyon 325 bin 396 lira nakdi yardım yapıldı. Bunda araç yardımları da dahil. İş yeri sahiplerimizin yüzde 50'lik kısmı da önümüzdeki günlerde gönderilecektir." değerlendirmesinde bulundu

"Şu ana kadar AFAD hesaplarına toplam 390 milyonun üzerinde bağış geldi"

Soylu, hem AFAD, hem de valiliklerce yardım kampanyaları başlatıldığını hatırlatarak, "Şu ana kadar AFAD hesaplarına toplam 390 milyonun üzerinde bağış geldi. Fakat hem taahhütler, hem de gelecekler var. Onlardan bahsetmiyorum. Bu esnada illerimizin valiliklerinin açtığı özel bağış hesapları var. Bunlara da toplam 60 milyon bağış geldi. Bu 450 milyon demektir. Yani bugüne kadar sel yardım ve AFAD hesaplarımıza 450 milyon lira, 390'ı AFAD, 60'ı valilikler olmak üzere 450 milyon geldi." bilgisini paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda da bir miktar para toplandığını ve yakın zamanda teslim edileceğini aktaran Soylu, "Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda 20 milyon lirası Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifleri, 15 milyon da TİM olmak üzere 35 milyon lira, bunun yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 50 milyon, Kuveyt '5 milyon dolar AFAD'a, 5 milyon dolar da Kızılay'a afetler sebebiyle yardımcı olurum' diyor. Katar devleti ve vakıfları 30 milyon dolar yardımda bulunuyor. Bütün bunların şu anda hesap edildiğinde yaklaşık 1 milyar 25 milyonluk açılan bağış kampanyası sonucu ulaşılan bir miktar olacak." ifadelerini kullandı.

'Binin üzerinde konut yapılacak'

Bakan Soylu, selin etkili olduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 720 milyon lira nakdi karşılığı olan altyapı ve sosyal yardım harcaması yapıldığını bildirdi.

Sel bölgesinde altyapı, DSİ'nin dere yatakları çalışmaları, Karayolları, il özel idarelerinin yol, su elektrik çalışmaları ve hasarlı evlerin yıkımına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık şu ana kadar 100'e yakın konut yıkıldı. 582 bina, 1061 bağımsız bölüm ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak. Yani binin üzerinde konut yapılacak. O da bu maliyetin içinde. Toplam şu ana kadar belirlediğimiz maliyet 5,8 milyar lira. Yani bunda orman yangınının bedeli yok. Yani onun oluşturduğu hasar yok, maliyet yok. Ona orman çalışıyor. Aynı zamanda bunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, bu bölgelerde hasar gören tesislerin yeniden yapım ve onarımı yok ama diğerlerinin önemli kalemleri, ana kalemleri, başat kalemleri var. Tabii yapımına başlandıktan sonra hangi maliyetler önümüze çıkacak, o da ayrı bir bölüm. Yine bu 5,8 milyar liranın içinde şehirlerimizde yapılacak evlerden, köylerde kırsala yapılacak evlere kadar tüm maliyetler söz konusudur. Burada yıkılan sanayi sitesi, dükkan ve evler. Şunu bu ülkenin bir evladı olarak söylemek istiyorum. Hem devletimizle, hem milletimizle gurur duyuyoruz. Zenginliğin ve büyüklüğün niçin olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Burada milletimize moral veren herkese de şükranlarımızı ayrıca ifade etmek istiyoruz."