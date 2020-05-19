Kayyım, yerel demokrasiyi zayıflatıyor

HDP yönetimindeki beş belediyeye daha Cuma günü kayyım atanmasına AB’den sert tepki geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borell, Türkiye’de “muhalefet partilerine bağlı belediyelere karşı karar ve eylemlerin siyasî kaynaklı olduğu görünümü verdiği ve derin endişeye sebep olduğu” mesajını verdi. Borrell, 2019 yılı Ağustos ayından bu yana Türkiye’nin güneydoğusunda görevden alınan belediye başkanı sayısının 45’e ulaştığına dikkat çekti. DW Türkçe’nin haberine göre, geniş terörle mücadele ya da suç kanunlarına dayanarak siyasî tedbirler alınamayacağı mesajı veren Borrell, “Bu tedbirler, seçilmiş yerel temsilcilere karşı yargı süreçlerinin aşırı kullanımı, Nisan ayı ortasında Ankara ve İstanbul belediye başkanlarına karşı açılan soruşturma örnekleriyle de birleştiğinde, yerel demokrasinin uygun işleyişini ciddî bir şekilde zayıflatmaktadır” ifadesini kullandı.

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