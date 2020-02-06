İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yapılacak incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Dün saat 18.19'da iniş yaptığı sırada pistten çıkan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının enkazının çevresinde, polis ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır bulundurulduğu olay yerinde, yoğun yakıt kokusu hissediliyor. 3 kişinin vefat ettiği, 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığı kazada üç parçaya ayrılan uçağın enkazı, incelemelerin ardından vinç ve iş makinaları yardımıyla kaldırılacak. Öte yandan olaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor. Rutin uçuşların saat 04.00 itibarıyla yeniden başlamasıyla, havalimanındaki yoğunluk sona erdi. Yetkililer, havalimanına gelmeden önce yolcuların uçak firmaları tarafından yapılan bilgilendirme mesajlarını dikkate almalarını istedi. Pegasus yetkilileri, uçakta inceleme yaptı Ppistten çıkan uçağın enkazında Pegasus Havayolları yetkilileri incelemelerde bulundu. Pegasus Havayolları yetkilileri, İzmir-İstanbul seferini yapan ve dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Boeing 373 tipi uçağın enkazına geldi. Yetkililer, enkazın içinde ve dışında incelemelerde bulundu. Öte yandan olay yeri ve çevresinde polis ve jandarmanın güvenlik önlemleri sürüyor. Kaza kırım ekibinin olay yerine gelerek, enkaz kaldırma çalışmalarının başlaması bekleniyor. Kazada vefat edenlerin isimleri belirlendi Kazada vefat edenlerin Zehra Bilgi Koçar (30), Alev Gençoğlu (61) ve Songül Bozkurt (29) olduğu belirlendi. AA

Okunma Sayısı: 467

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.