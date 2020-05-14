KHK’lıya gönderilen parayı banka vermedi

KHK ile hâkimlikten ihraç edilen R.A., yurt dışındaki ablasının bayram için kendisine gönderdiği parayı bankadan alamadı.

‘Kimlik numaranız sakıncalı ve yasak’ diyen banka personeli R.A.’ya çözüm yolu da gösterdi: “Gönderen kişi parayı geri çeksin, daha sonra yasaklı olmayan bir T.C. kimlik numarası adına göndersin...” gazeteduvar’ın haberine göre, KHK ile hâkimlik mesleğinden ihraç edilen R.A.’nın yurtdışında yaşayan ablası kendisine banka aracılığıyla para gönderdi. R.A., çocuklarının bayram harçlığı ve bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilen parayı almak üzere Manisa’daki özel bir bankanın yolunu tuttu. Banka memuruna kimliğini veren R.A. şöyle bir cevap aldı: “Kimlik numaranız sakıncalı olduğu için parayı veremiyoruz.” R.A. bütün çabalarına rağmen parayı alamazken, “Bu zulüm, bu ayrımcılık bizi çok üzüyor” dedi.

Yasağı kim koydu sorusuna cevap: Devlet

Banka memuruna bunun doğru olmadığını söyleyen R.A.’ya banka personeli bu sefer, ‘Sistem buna izin vermiyor’ cevabını verdi. “Yasağı kim koydu?” diye soran R.A.’ya, “Devlet” diye cevap verildi. R.A. bankada yaşadıklarını şöyle anlattı: “Devlet yanıtının ardından yine çabaladım. Devlet soyut bir kavram, ‘Hangi kurum, hangi devlet?’ dedim. Tekrar ‘Devlet işte’ yanıtını aldım. ‘Göreve iade yoksa, beraat bile etsen sakıncalı yasaklı TC. engelini kaldıramıyoruz’ dediler. Çabalarımdan sonra diğer banka personeli başka bir çözüm yolu önerdi. ‘Parayı gönderen kişi parayı geri çeksin. Yasaklı olmayan başka bir tanıdığına bu parayı göndersin’ dediler.”

