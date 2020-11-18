KHK’lıya kurs da yasak

Tunceli’de yaşayan Nebi Toylak, Pertek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açtığı seracılık konulu kursa başvurdu.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Toylak sadece bir gün kursa gidebildi. Kurs dönüşü ilçe tarım müdürlüğünden Toylak’a, telefon geldi: Kursa artık gelmeyin! Gazete Duvar’ın haberine göre, bunun nedenini öğrenmek için ilçe tarım ve orman müdürlüğüne giden Toylak, buradan Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) yönlendirildi. İşkur’dan Toylak’a, “KHK ile ihraç edildiğiniz için” yanıtı verildi. Toylak yaşadıklarının kabul edilir olmadığını söyleyerek, “Biz bu ülkenin vatandaşı değilsek bunu bize açık bir şekilde söyleyin” diyor.

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