Kılıçdaoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da Kurtuluş Günü programında yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olamaz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Hiçbir zaman harcanan her kuruşun hesabını vermekten vazgeçmeyeceğiz. Vatandaştan para alıyorsan aldığın parayı kuruşu kuruşuna açıklayacaksın. Bizim inancımızda israf haramdır, eğer birilerini zengin etmek için vatandaşın ödediği vergiyi alıp bir çıkar grubuna aktarırsanız orada sorun var demektir. İstanbul'da Yenikapı'da binlerce araç. Bu paralar kime gidiyordu? Bütün bunları yeri geldiğinde açıklayacağız."

- Bir siyasi patinin genel başkanı cumhurbaşkanı olamaz. Bir cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir kişi parlamentoda namusu ve şerefi üzerine ant içiyor. 600 milletvekilinin gözü önünde bu yemin ediliyor. Ama bugün gördüğümüz tablo başka. Tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Bunun için gerekiyorsa Anayasa'nın değişmesi lazım. Gelin referandum yapalım.

- Kalktılar tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çektiler. Hadi fabrikaları sattın, ya bir devlet kendi silah fabrikasını başka bir orduya verirler mi? Yok dediler öyle bir şey. Resmi Gazete'yi gösterdim, bir şey diyemediler. Şimdi ikinci bir kararname daha var, onu gizliyorlar. Katar ordusuna verdiler. İmzaladığın ikinci kararı da Resmi Gazete'de yayınla. Çünkü o tank palet fabrikası bu milletin vergileriyle kuruldu. Neden gizliyorsunuz milletten?