Kişi hürriyetine ölçüsüz müdahale

CHP, Basın Kanunu ile bazı kanunlarda önemli değişiklikler öngörenkanun teklifine yönelik muhalefet şerhini TBMM’ye sundu.

Düzenlemede suçun manevi unsuru olarak “halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki”nin öngörüldüğü hatırlatılarak, “Kişiden kişiye, dönemden döneme değişmesi mümkün olan bu duygu durumlarının ölçülmesi, saikin ortaya koyulması son derece subjektif değerlendirmelere bağlıdır” denildi. Teklifte yer alan suç tipinin tamamen muğlak kavramlarla kaleme alındığı da ifade edilerek, “Bu suç, iktidarın tesiri altındaki yargının keyfi uygulamalarına neden olacaktır” denildi.

DW Türkçe’nin haberine göre teklifte ‘“sırf halk arasında endişe, korku, panik yaratmak”’ amacının özel kast olarak belirlendiği ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü vurgulanarak, “Anayasa’nın 19’uncu maddesinde yer alan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ölçüsüz bir müdahale yapılmasına sebep olacaktır” denildi.