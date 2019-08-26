KKTC Ekonomi Bakanı açıklamalarda bulundu

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Kıbrıs'ta bulunan serhat boyu bekçileri ve garantör Türkiye, Akdeniz'de böyle bir 'oldu bitti'ye boyun eğmez." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'nda konuştu. Taçoy, yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler ışığında enerji sektörünün de dinamik ve hızlı gelişmeler gösterdiğini söyledi. 2002 yılından bu yana Türkiye'nin, yıllık yüzde 5,5’lik büyüme oranıyla OECD üyeleri içerisinde elektrik talebinde en hızlı artış gösteren ülke olduğunu aktaran Taçoy, "Ocak 2019 itibarıyla anavatan Türkiye’nin kurulu gücü son 15 yılda 3 kat artarak 88GW’ı aşmış durumda. Yaşanan gelişmeler ışığında, küresel enerji güvenliğinin sağlamak tüm ülkelerin öncelikli gündem maddesidir." diye konuştu. Taçoy, dünyanın daha verimli ve daha az yakıtla, daha az hava kirliliği yaratacak, çevre dostu, temiz ve ayrıca ucuz enerji arayış ve planlamaları içinde olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Dünya enerji karışımında, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli bir gelişim göstermesi beklenmektedir. Bunun yanında, tüm dünyadaki gelişmeler de değerlendirildiği zaman doğal gaz ile yapılacak üretimlerin bölgemize daha fazla fayda getireceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye ve KKTC'nin ortaklaşa gerçekleştirmekte olduğu ve ülkemizin münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yer alan doğal gaz arama çalışmaları bizler için yüksek önem arz etmektedir." AA

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