Kombi şikayetleri %195 arttı

Çözüm platformu Şikayetvar, yurt genelinde soğukların iyiden iyiye hissedildiği şu günlerde kombiyle ilgili en çok şikayet edilen konuları açıkladı.

Platform tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki ay ile kıyaslandığında Kasım’da şikayetler yüzde 195 artış gösterdi. 2022’nin ilk 11 ayı ile 2023’ün aynı dönemi karşılaştırıldığında ise şikayetlerin yüzde 21 yükseldiği gözlemlendi. Verilere göre, 2022’nin Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarıyla 2023’ün aynı dönemi karşılaştırıldığında kombi sektöründe şikayet artış oranı yüzde 21 artış gösterdi. Açıklamaya göre 2023’ün Ekim ayında 442 olan şikayet sayısı Kasım ayında yüzde 195 şikayet artış oranıyla bin 315’e yükseldi.

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.