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2 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Köylerin hepsini mağdur edecekler

02 Mayıs 2021, Pazar 19:50
Temelinin yaz aylarında atılacağı söylenen Kanal İstanbul güzergâhında arsası ya da taşınmazı olan vatandaşlar tepkili.

Bölgenin birçoğu 1924’de mübadele ile Türkiye gelenlerin torunları olan vatandaşları, “Kanal İstanbul, ‘Talan İstanbul’ oldu. Kanal İstanbul’un bize bir faydası yok” diyor. Kayabaşı Köyü sakinlerinden Rasim Esen Selânik göçmeni olduğunu ve dedesinden, babasından kalma evi dışında bir şeyi olmadığını belirterek, “Benim gidecek bir yerim yok, ben  ne yapacağım” diye sordu. Esen, şunları söyledi: “Şimdi Kanal İstanbul’u yapacaklar bizimle herhangi bir iletişime geçen yok. ‘Sizlere şunları sunduk’ dediler, kâğıt üzerinde bir şeyler yaptılar. Ama hiçbir devlet yetkilisi gelip de ne bizim muhtarımızla, bizim derneğimiz var, ne dernek başkanımızla; ‘Kardeşim biz bunları yapıyoruz, bu insanları bu şekilde mağdur edeceğiz veya etmeyeceğiz’ diye bir şey söyleyen yok. Ben buna inanıyorum ki, TOKİ’nin yaptığı gibi Kanal İstanbul’u yapacaklar. Bizim Kayabaşı Köyü, Şamlar Köyü buradan öte olan köylerin hepsini mağdur edecekler. Buna adım gibi eminim.” 

İstanbul - Anka

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