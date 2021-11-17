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18 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kritik bir döneme girildi

17 Kasım 2021, Çarşamba 18:00
Parlamenter demokrasiye dönüş çağrısıyla AKP iktidarı üzerindeki erken seçim baskısını yoğunlaştıran siyasi muhalefet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 yıllık iktidarında sona yaklaşıldığından emin görünüyor. Anketler de Erdoğan’a desteğin giderek azaldığını, mevcut konjonktürde yapılacak seçimlerden galip çıkmasının mümkün görünmediğine işaret ediyor.

ABD’li Türkiye uzmanı Lisel Hintz’e göre Erdoğan’ın inşa ettiği “rekabetçi otoriter rejim” kurumsal bakımdan hiç olmadığı kadar güçlenmiş olsa da kendisinin siyasi konumu hiç olmadığı kadar zayıflamış durumda. Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Hintz, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’de Erdoğan’ın otoriter rejiminin kendisini konsolide etmesine tanıklık ediyoruz ancak bu rejim aynı zamanda felç durumda. Bu nedenle son derece kritik bir sürece girildi” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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