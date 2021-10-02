Külliyeye ÖTV’yi 3 kat arttırma yetkisi

Erdoğan’a tütün ve otomobilde ÖTV oranlarını arttırma yetkisi veren AKP’nin torba yasa teklifinde küçük esnaf ve YouTuber’lar da var.

AKP, yeni yasama yılının açılışını “vergi torbasıyla” yaptı. 64 maddelik “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunuldu. “YouTuber” olarak isimlendirilen sosyal medya üzerinden gelir elde edenler ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerden yüzde 15 oranında vergi alınacak. Cumhurbaşkanına tütün ve otomotivde ÖTV oranlarını üç katına kadar arttırma yetkisi de veriliyor. Gerekçe olarak “tütünle mücadelede etkinliğin arttırılması ve otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmaları” gösterildi. ATV ve UTV olarak adlandırılan araçlar da otomobillerle aynı kapsamda vergilendirilecek.

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