ABD’DE YAŞANAN KONGRE BİNASI BASKINININ DİĞER ÜLKELERDE SİYASETTEKİ KUTUPLAŞMAYI TETİKLEYEBİLECEĞİ BELİRTİLDİ.

KUTUPLAŞMA ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR

Prof. Dr. Emre Erdoğan, siyasetteki kutuplaşmanın, Türkiye dahil pek çok ülkede acil olarak çözülmesi gereken bir problem olduğunu söyledi. Erdoğan, bunun için siyasî tarafların bir ortak akıl oluşturması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE’DE EN YÜKSEK DÜZEYİNE ULAŞTI

Bu arada, Kadir Has Üniversitesi’nin desteklediği bir araştırmaya göre, Türkiye’de siyasal kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 55,9 ile son 4 yılın en yüksek rakamına ulaşmış durumda.

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Kutuplaşmaya çare bulalım

Prof. Dr. Emre Erdoğan’a göre kutuplaşma sebebiyle Türkiye dahil pek çok ülkede Âcil olarak çözülmesi gereken sorunlar kemikleşiyor, siyasetçiler ise bunu kullanıyor.

ABD’de yaşanan olaylar ülkede siyasî kutuplaşmanın tehlikeli bir noktaya vardığını gözler önüne serdi. Kutuplaştığınız zaman sizin kendi doğrunuz doğru, diğerinin ki külliyen yanlış oluyor. Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan ile gelecekte Türkiye’yi ve kutuplaşmanın yaşandığı diğer ülkeleri bekleyen sorunları DW Türkçe’ye değerlendirdi. Erdoğan, “Kutuplaştığınız zaman sizin kendi doğrunuz doğru, diğerinin ki külliyen yanlış oluyor. Başkasının fikrini bilmediğimiz için de onun arkasındaki aklı anlayamıyoruz. Bu yüzden de oturup ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretemiyoruz. Özellikle koronavirüste gördük bunu. Koronavirüs gibi küresel yıkımlar da yarın öbür gün iklim değişikliği olacak. Benim çözümüm, senin çözümün diye iki ayrı çözüm kutusu içerisinden konuşursak ortak çözümümüz olamaz. Çünkü başkasının çözümü olduğu zaman kabul etmiyoruz. Bu aklı ortadan kaldırdığınız için çok tehlikeli. Demokrasi dediğimiz şey ortak bir akılda oluşabilmemiz, ortak bir akıl üretebilmemiz kutuplaşma bunu engelliyor ve diğer bütün ülkelerde de bütün acil sorunlarda da bununla karşı karşıya kalacağız” dedi.

Ortak noktaları bulmamız gerekiyor

“Türkiye’de daha önceki araştırmalarda da gördüğümüz gibi çok ciddî siyasal duygusal kutuplaşma var” diyen Erdoğan, “Bunun tetikleyicisi olan yankı odaları varlığını sürdürüyor. Yani medya ortamımızda bir değişiklik yok. Hepimiz kendi medyamızdan haber alıyor ve onu son derece tarafsız buluyor diğerinin medyasını yanlış buluyoruz. Sosyal medya buna özüm olmuyor. Çünkü orada da yankı odalarında yaşıyoruz. Kendimize benzeyen insanlarla takılıyoruz ve hassas konuları tartışmaktan çekiniyoruz kamusal alanda. Ayrıca Türkiye için önemli sayılabilecek konularda da çok ciddî duygusal mesafeler olduğunu gördük. Bazılarımızı sevindiren olaylar, bazılarımız için utanç kaynağı olabiliyor. Yani bizim de kendimize dönüp bu kutuplaşmayla ilgili çözümler üzerine düşünmemizin zamanı gelmiş, geçiyor. Şu anda tartışmamız gereken hepimizin diğerini dahil ederek ortak nasıl karar verebiliriz, ortak iyiyi nasıl üretebiliriz, bu mekanizmalar üzerine neler yapabiliriz onu düşünmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Yüzde 59: Siyasî kutuplaşma var

Kadir Has Üniversitesi’nin desteğiyle 10 yıldır gerçekleştirilen Türkiye’nin mevcut ve muhtemel sorunları ile güncel siyasî, sosyal, ekonomik, güvenlik ve kültür konularına yönelik yapılan ‘Türkiye Eğilimleri Araştırması’nın’ 2020 senesine ait sonuçları araştırma ekibinin koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aydın tarafından paylaşıldı. Araştırmaya göre Türkiye’de siyasî kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 55,9 ile son 4 yılın en yüksek rakamına ulaşmış durumda. CHP’lilerin yüzde 72.7’si, HDP’liler yüzde 65.3’ü, İYİ Partililerin yüzde 61.3’ü Türkiye’de böyle bir eğilim olduğunu düşünürken, AKP’lilerin oranı yüzde 45.9 ve MHP’lilerin ise yüzde 53.2’si siyasî kutuplaşma var diyor. Kutuplaşmanın ekseni olarak ise yüzde 42,9 oranı ile laik-dindar ve yüzde 28,6 ile sağ-sol ayrımı öne çıkıyor.