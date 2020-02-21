Liderlerden Yeni Asya için 51. yıl mesajları

LİDERLERDEN YENİ ASYA İÇİN 51. YIL MESAJLARI: KARARLI DURUŞUYLA DEMOKRASİ MÜCADELESİNE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNDU. TÜM DEMOKRATLARIN SESİ. RİSALE-İ NUR’UN MATBUATTAKİ DİLİ OLARAK MEŞVERETİN ÜRÜNÜ. PRENSİPLERİNDEN TAVİZ VERMEDİ.

HABER: MEHMET KARA

mkara@yeniasya.com.tr

Demokratların sesi

GAZETEMİZİN 51. YILINI KUTLAYAN LİDERLER, YENİ ASYA’NIN DEMOKRASİ, HAK VE ADALET MÜCADELESİNE VERDİĞİ KATKIYA VURGU YAPARAK, “YENİ ASYA DEMOKRASİNİN VE DEMOKRATLARIN SESİ OLDU” DEDİLER.

Siyasi liderler gazetemizin kuruluşunun 51. yıldönümü vesilesiyle tebrik mesajlarını sundu.

Afyonkarahisar Milletvekili ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tebrik mesajında şunları söyledi: “Öncelikle hakikatin kalesi Yeni Asya Gazetesi’nin 51. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kavram kargaşasının yaşandığı, inandıkları ile iradelerin çelişki içinde olduğu, temel hak ve hürriyetlerin yara aldığı böyle bir dönemde Yeni Asya Gazetesi, inandığı demokrasi ve hukuk ölçülerini kılavuzu yaparak varlığını sürdürüyor.

Demokrasimizin kalitesinin artması için özümsediği değerleri yükseltmek noktasındaki yayınlarıyla tüm Demokratların da aynı zamanda sesi olmuştur. Ülkemizin millî güvenlik şemsiyesinin demokrasi ve adalet olduğu bilinciyle önümüzdeki sürecin yeniden bu değerlerin anlam kazanacağı bir dönem olmasını temenni ediyorum. Tekrar 51. Yılı münasebetiyle Yeni Asya Gazetesi’ni, emek ve dua edenlerini tebrik ediyorum.

Yeni Asya’nın kararlı duruşunu takdirle izliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sunduğu tebrik mesajında “Yeni Asya Gazetesi, 51 yıllık yayın çizgisi ve okur kitlesi birlikte değerlendirildiğinde, ülkemizin demokrasi mücadelesine önemli katkılarda bulunmuş bir basın kuruluşu olarak varlığını sürdürüyor. Fikir ve ifade özgürlüğü ile din ve vicdan özgürlüğünün kısıtlandığı günümüz Türkiye’sinde, Yeni Asya’nın bu kısıtlamaları aşma konusunda gösterdiği direngen ve kararlı duruşunu takdirle izliyorum.

Bu bağlamda, Yeni Asya’nın sözcülüğünü üstlendiği siyasal/toplumsal yapılar ile aramızdaki mesafeyi ortadan kaldıran unsur şüphesiz “Demokrasi” konusundaki hassasiyetlerimizdir. Türkiye’nin temel problemlerinin çözümüne yönelik farklı çözüm önerilerimiz olsa da, sorunların neler olduğuna yönelik tesbitlerimizle birlikte düşünüldüğünde, hepimizin yegâne hedefi ülke demokrasimizin eksiksiz bir şekilde kökleşmesidir. Dolayısıyla, Yeni Asya’ya baktığımda da cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma mücadelemizde gücü ölçüsünde verdiği katkıyı görüyorum. Bu duygularla Yeni Asya’ya yayın hayatında başarılar diliyor, Yeni Asya ailesine ve camiasına demokrasi mücadelemize verdikleri katkılar nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni Asya, ‘Meşveret’in ürünü bir yayın organı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tebrik mesajında “’Risale-i Nur’un matbuattaki dili olma’ hedefiyle yola çıkan Yeni Asya Gazetesi bugün 50 yaşını dolduruyor. Yakından biliyorum ki Yeni Asya, ‘Meşveret’in ürünü bir yayın organıdır. Gerek dinimiz açısından, gerekse beşeri münasebetler açısından meşveretin ne denli önemli olduğunu, ülkemizin bugünkü şartlarında daha iyi anlıyoruz. Dolayısıyla, yayın ve yaşam ilkeleri arasında böylesi bir kıymet bulunan Yeni Asya’nın varlığı bizim için de kıymetlidir.

Hakikatin izinde ve hakkı teslim eden bir yayın anlayışı, medyanın tamamında görmek istediğimiz bir duruştur. Biz medyanın bağımsızlığının, siyasete ve özellikle de iktidara güç katabileceği kanaatindeyiz. Hür bir medyanın, hakikatten müteşekkil tenkitleri, yoldan çıkanları, yanlışa düşenleri uyarır ve toparlanma imkânı verir. Eleştiriye ve hür medyaya tahammülü olmayan siyaset anlayışı, deyim yerindeyse ‘Kör uçuş’ yapar. Bu da sağlıklı bir yolculuk değildir. Bir fikrin peşinde, ilkelerine sadakatin yanında, hür ve bağımsız habercilik anlayışına sahip bir medya, kendinden önce, ülke siyasetini güçlendirir. Güçlü bir siyasetin ise hizmetleri daha güçlü olur. Bu duygu ve düşüncelerle, Yeni Asya Gazetesi’nin, ilham aldığı değerleri ve bu değerler ışığındaki yayıncılığını selamlıyor, nice yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Prensiplerinden taviz vermedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tebrik mesajında “21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başlayan ve kuruluş felsefesini oluşturan prensiplerinden taviz vermeden ikinci elli yılını geride bırakan Yeni Asya’yı, bugünlere getirmekte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 51. Kuruluş yılı hayırlı olsun, nice yıllara hayırlısıyla…” dedi.

Baskılara rağmen boyun eğmedi

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ise mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yeni Asya Gazetesi’nin 51 yıldır yılmadan, taviz vermeden demokrasi, hak ve hürriyetler konusunda yaptığı mücadelesini tebrik ediyorum. Yeni Asya camiasının, geçtiğimiz yarım yüzyılı aşkın sürede engelleme ve baskılara rağmen boyun eğmeyen tavrını takdirle karşılıyorum. Yeni Asya’ya yayın hayatında başarılar diliyorum. Çalışanlarına ve okuyucularına teşekkürlerimizi sunuyorum…”