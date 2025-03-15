Mahkeme TÜİK’ten yine belge ve bilgi istedi

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, “TÜİK’in enflasyon verilerinin asılsız olduğu” gerekçesiyle, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde açtığı ve karar beklenen davada, ara karar çıktı.
TÜİK pazara gelsin
Mahkeme, ara kararında, 2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon verilerinin nasıl hesaplandığına ilişkin tüm belgelerin TÜİK tarafından Mahkeme’ye sunulmasını istedi.
Mahkemenin, TÜİK’ten daha önce de bilgi ve belge istediği, cevap verilmemesi nedeniyle ikinci kez ara karar kurduğu belirlendi. TÜİK’e gerekli belgelerin gönderilmesi için 15 gün süre veren mahkemenin kararını 18 Mart’a kadar vermesi bekleniyordu.
Ankara - Anka
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