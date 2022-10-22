"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Mahkemeler AYM ve AİHM’i dinlemiyor

22 Ekim 2022, Cumartesi 01:05
İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb 2021 Raporunda, Türkiye’de “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının hiçe” sayıldığının altı çizildi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb 2021 Raporu, Türkiye’de erişime engellenen web sitelerinin sayısının 2018 yılından bu yana arttığını ortaya koydu. Buna göre, 2021 yılı sonu itibarıyla 574 bin 798 web sitesi ve alan adına erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği’nin tespitlerine göre, 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’den toplam 347 bin 445 alan adı erişime engellenmiş, 2019 sonu itibarıyla bu sayı 408 bin 494’e yükselmiş,  2020 sonu itibarıyla da bu sayı 467 bin 11’e ulaşmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre, İnternet sansürleri ve erişim engelleme uygulamalarının değerlendirildiği rapor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Uzman Araştırmacı Ozan Güven tarafından hazırlandı.

“Kişilik hakları ihlalleri” kararları

“Üst Düzey Kamu Şahsiyetlerinin İncinen İtibar, Onur ve Haysiyet Yılı” başlıklı raporda, sayıları artan “kişilik hakları ihlalleri” kararları sonucu yayınlanmasında kamu yararı bulunan binlerce haber ve içeriğin erişime engellendiği, yayından çıkarılarak sansürlendiği ve dolayısıyla yok edildiği belirtildi. Sulh ceza hakimlikleri tarafından alınan erişim engeli kararlarının “kamunun geçmişe yönelik araştırma yapma hakkını” baltaladığı ve “çevrimiçi arşivlere ciddi zarar” verdiği vurgulandı. Sulh ceza hakimliklerinin erişim engeli kararları verirken, “ifade ve basın özgürlüğü, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının hiçe” sayıldığının altı çizildi. Raporda, internet yayınlarını düzenleyen 5651 sayılı Kanun’un 2007 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana “devletin karmaşık İnternet Sansür Mekanizmasının daha önce olmadığı kadar canlı ve aktif şekilde işlemeye ve gelişmeye devam ettiği” değerlendirmesi yapıldı.

2021’de erişim engellemeleri arttı

Raporda, derneğin yürüttüğü EngelliWeb projesi kapsamında 2021 yılı içinde tespit edildiği kadarıyla Türkiye’den toplam 107 bin 706 web sitesi ve alan adının erişime engellendiği belirtildi. Web sitelerine getirilen erişim engellerinin 2021 yılında arttığı, bu sayının 2020’de 58 bin 869, 2019 yılında ise 61 bin 381 olduğu gözlemlendi. EngelliWeb raporuna göre, ayrıca 2021 sonu itibarıyla 150 bin URL adresine, 8 bin 350 Twitter hesabına, 55 bin 500 tweete, 13 bin 500 YouTube videosuna, 9 bin 500 Facebook içeriğine ve 9 bin Instagram içeriğine de yaptırım uygulandığı tespit edildi. Bu erişim engelleri, 2007 yılında yürürlüğe giren internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesine ilişkin 5651 sayılı Kanun ve diğer hükümlere istinaden uygulandı. Raporda, 2021 yılı içindeki engellemelerin yüzde 91’inin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı tarafından getirildiği kaydedildi. BTK’yı, yargı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu izledi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, bölgede barışı tehdit ediyor

    Mahkemeler AYM ve AİHM’i dinlemiyor

    Faiz indiyse giderleri niye devasa arttı?

    Diyarbakırlılardan Erdoğan’a “çocuk” tepkisi

    Tarım girdi fiyatları yüzde 135.06 arttı

    Yüzde 10 gelirin yarısını alıyor

    Esnaf kepenk kapatmaya devam ediyor

    Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne % 60 zam yolda

    Guardian: Acı son

    Çözümün adresi sandık

    Nebati: Acı vereceğini biliyorduk

    İmran Han siyasetten men edildi

    Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit oldu

    İngiltere'de 1 yıllık süreçteki 3. başbakan hazırlığı

    10 şehirde "sağlık yolsuzluğu" operasyonu: 52 zanlı gözaltına alındı

    KPSS sonuçları açıklandı

    Avrupa doğal gaza tavan fiyat konusunda yine uzlaşamadı

    Yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor

    Zelenskiy: Rusya saldırılarda İran üretimi İHA'ları kullanıyor

    'ABD tüm dünya ekonomilerini altüst ediyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masa için aksiyon zamanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan’ın zihin sürçmeleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Çarpık siyaseti su yüzüne çıkardı
    Ali FERŞADOĞLU

    Fakirden alıp zengine verenlerin akıbeti ne olacak?
    Faruk ÇAKIR

    Hayat tecrübesi
    Mehmet ÇETİN

    Kaza, kader mi?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Faiz indiyse giderleri niye devasa arttı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.