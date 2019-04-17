Maltepe'de sayımın ardından birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı

İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki oy sayımının bitmesinin ardından birleştirme tutanaklarının hazırlanmasına geçildi.

İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki tüm oyların yeniden sayım işlemi sona erdi. Sayım işleminin sona ermesinin ardından ilçede sandık birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı. Birleştirilen ıslak imzalı tutanaklar İstanbul İl Seçim Kurulu’na gönderilecek. İstanbul İl Seçim Kurulu da İstanbul seçimlerinin kesin rakamlarını açıklayacak. Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek. Maltepe'de 1089 sandıkta yeniden oy sayım işlemi yapılmıştı. 2 Nisan’da başlayan süreç, dün gece yarısı sona ermişti. NTV

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