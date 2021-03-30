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31 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Mardin'de etkisiz hale getirildiler

30 Mart 2021, Salı 21:30
İçişleri Bakanlığı, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında "kırmızı" kategoride aranan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi ve "turuncu" kategoride aranan sözde Mardin Bagok alan sorumlusu Teyyüp Çam'ın bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'in Nusaybin Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2’sinin terörden arananlar listesinde "kırmızı" ve "turuncu" kategoride olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre "kırmızı" kategoride aranan teröristin, PKK'nın sözde Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Hevram Havraman Avyer" kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.

Teröristin 2015'te Nusaybin ilçe merkezinde çukur barikat eylemlerine katıldığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde çukur barikat eylemleri döneminde "cephe yönetimi" olarak şehir merkezinde bulunduğu, Silopi'de 2 milyon dolarlık bir soygunu milisler aracılığıyla yaptırdığı tespit edildi.

Mahmudi'nin 2008'de Şemdinli sınırında döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu askerlerin şehit edilmesi olayına katıldığı, eylül 2016 sonunda Şırnak-Van yol yapım inşaatı şantiyesinin emniyetini alan güvenlik güçlerine saldırı sonucu 6 jandarma personelinin şehit edildiği eyleme katıldığı ve daha önce örgüt sözde yöneticilerinden "Cemal" kod adlı Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı belirlendi.

"Turuncu" kategorideki teröristin ise örgütün sözde Mardin Bagok alan sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Reber Koser" kod adlı Teyyüp Çam olduğu tespit edildi.

Teröristin 18 Eylül 2016'da Midyat'ın Sivrice Mahallesi'ndeki bir baz istasyonuna EYP ile saldırı, 15 Mart 2017'de Mazıdağı ilçesi Üçyol yol ayrımında EYP patlaması sonucu 2 jandarma personelinin şehit olması ve 2 güvenlik korucusunun yaralanması, 16 Ağustos 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesi Sarı köyü Pisikayası tepesi bölgesinde 1 jandarma personelinin yaralanması olaylarına katıldığı belirlendi.

Çam'ın 21 Ağustos 2016'da bir vatandaşın yaralandığı Midyat Taşlıburç mevkisinde meydana gelen yol kesme olayı, 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 8'inin yaralandığı 9 Aralık 2019'da İdil'de meydana gelen EYP'li saldırı, 1 müteahhitin şehit edilmesi, 1 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan 3 Nisan 2020'de Nusaybin'in Dibek Mahallesi mevkisinde gerçekleştirilen eylemlere katıldığı da tespit edildi.

Açıklamada, "Teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle şehitlerimizin ve yaralılarımızın kanı yerde kalmadı." ifadeleri kullanıldı ve etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin kimlik tespiti çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

AA

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