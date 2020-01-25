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25 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Meclis iradesi hiçe sayılıyor

25 Ocak 2020, Cumartesi
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle beraber milletvekillerinin sınırlanan yetkilerinin uygulamada adeta yok sayıldığını söyledi.

Yasama gücünü temsil eden TBMM ve onun üyesi olan vekillerin uygulamada ciddî sorunlar yaşadığını söyleyen Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Bugün toplumsal ayrışma ve gerilim söylemlerinin en tepeden başlayarak toplumun hücrelerine kadar yayıldığını üzülerek müşahede ediyoruz. Bu ucube sistemde seçilmiş Bakanlar Kurulu yerine atanmışlar devreye girmiştir. Bütün bunların tayinini de tek bir kişi yapmaktadır. Hal böyle olunca bu Bakanların TBMM’ye karşı da diğer seçilmişlere karşı da kabul edilemeyecek yaklaşımlar sergileyebildiklerini esefle izliyoruz” diye konuştu. 

Verilen cevaplar ciddiyetten uzak

Milletvekillerinin zaten sınırlanan yetkilerinin uygulamada adeta yok sayıldığını söyleyen Karabat, “Vekillerin millet adına yaptıkları denetleme yöntemlerinden olan yazılı soru önergelerine ya yanıt verilmiyor ya da verilen yanıtlar ciddiyetten uzak, devlet adamlığıyla bağdaşmayan ve adeta soru soranla dalga geçer nitelikte oluyor. Bazı bakanlıklara yöneltilen soruların hiç cevaplanmadığı, kimi cevapların bırakın 15 günlük yasal süre sınırını üzerinden yıl geçmesine rağmen cevaplanmadığı, birçoğunun süresi geçtikten sonra kısmen cevaplandığı (Süresi geçtikten sonra gelen cevapların söz konusu sorun açısından bir kıymeti kalmıyor çoğunlukla) ya da önergelere ciddiyetten uzak bir biçimde bir cümlelik sözde cevaplar verildiği, adeta vekillerin sordukları soruların dikkate alınmadığı görülmektedir” diye konuştu.

Atanmışlar kendilerini üstün görüyor

Açıklamasında yazılı soru önergelerine bakanlardan gelen cevapları da açıklayan Karabat, 15 günde cevaplandırılması gereken bir önergesinin 1,5 yıl sonra cevaplandırıldığını söyledi. Kabakat, “Bunlar gösteriyor ki atanmışlar, kendilerini Meclisin üstünde görüyor. Bizler el kaldırıp indirmek için değil, daha âdil, demokratik ve çağdaş bir ülke mücadelesi vermek adına milletvekili seçildik. Atanmışların millet iradesini tanımayan bu yönetim ve bürokrasi anlayışını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. TBMM’yi felç eden, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu tavırları milletimizin bilgisine sunuyor mücadelemize devam edeceğimizi beyan ediyorum” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ

Etiketler: meclis, irade
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