Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak

TBMM Genel Kurulu’nda AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin araştırma komisyonu kurulması için verilen ortak önerge kabul edilerek araştırma komisyonu kuruldu.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olarak belirlendi. Önerge üstüne söz alan partilerden Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun şunları söyledi: “Türkiye’de sadece kadınlar değil çocuklar, erkekler, gençler, sağlık görevlileri de en temel anayasal hakları olan yaşama hakkını koruyamaz hale geldi. Bizim en iyi niyetle yaptığımız eleştiriler burada göz ardı ediliyor.” İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, “Hukukun katledildiği ülkemizde ceza sistemimizdeki hafifletici sebepler, iyi hal indirimleri, yetersiz denetimler ve ülkeyi yönetenlerin söylemleri suça davetiye çıkartıyor” dedi. Ankara - Anka

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