Medya kan kaybediyor

Anadolu Yayıncılar Derneği, “Son yıllarda geleneksel medya kan kaybetmeye başladı” dedi.

Ankara – Ahmet Terzi

Anadolu Yayıncılar Derneği radyo, televizyon ve gazetelerin zor bir dönemde olduklarını, bunun en önemli nedenini sosyal medya fenomenleri olduğunu belirterek, “Son yıllarda geleneksel medya kan kaybetmeye başladı. Radyo, Televizyon ve Gazetelerin gelirleri düştü. Bu gelirler düşmesine rağmen bu kuruluşlar devlete vergi ödemeye devam ediyor. Gazete ve Televizyonlar hem istihdam yapıyor işçi çalıştırıyor. Hem devlete kurumlar vergisi, gelir vergisi ödüyorlar. Televizyonlar ise RTÜK’e vergi ödüyorlar. Bu medya kuruluşları sosyal medya kuruluşlarının devreye girmesiyle zor duruma düştüler” denildi.

Gazete ve televizyonlara destek verilmeli

Sosyal medya fenomenlerinin internet üzerinden yayın yaparak gerek kamudan, gerekse de özel sektörden çok ciddî gelir aldıkları belirtilen açıklamada, “Belediyeler bu isimlere canlı yayın bedeli ödüyor. Her biri bir tv gibi çalışıyor. Devlete tek kuruş vergi ödemiyorlar. İstihdam yapmıyorlar. Geleneksel medyanın suçu nedir? Sosyal medya üzerinden yayın yapan kuruluşlar denetime tabi değiller. Bu konuda devletimizin ivedi bir düzenleme yapması gerekir. Gazete ve televizyonlara destek verilmeyecekse bu mecralar kontrol altına alınmalıdır. Devletimiz gazete ve televizyonlara destek vermelidir.” Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan şunları söyledi: “Gazete ve televizyon kanalları ekonomik olarak dar boğazdayken birde sosyal medya mecraları ortaya çıkmıştır. Elbette teknoloji yeni alanlar açacaktır. Kimse teknolojinin önünde duramaz. Geleneksel medya kapanma noktasına gelmiştir” dedi.